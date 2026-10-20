Vehículos híbridos y eléctricos: ¿qué deben saber los bomberos para intervenir de forma segura? Durante 2026, alrededor de 210 bomberos de Lima y regiones fueron capacitados por Toyota del Perú en protocolos de prevención y respuesta para fortalecer sus conocimientos sobre vehículos híbridos auto-recargables, híbridos enchufables y 100 % eléctricos.

Los vehículos electrificados tienen una presencia cada vez mayor en las calles del país y, ante un accidente de tránsito en el que esté involucrada una de estas unidades, los equipos de primera respuesta necesitan conocer sus características para intervenir de manera segura. Identificar el tipo de tecnología, reconocer los componentes de alto voltaje y saber qué procedimientos aplicar forman parte de esta preparación.

En ese contexto, Toyota del Perú viene desarrollando jornadas de capacitación especializada dirigidas a integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Durante 2026, alrededor de 210 bomberos de Lima y regiones participaron en estas sesiones, orientadas a fortalecer sus conocimientos técnicos para intervenir de manera segura cuando estén involucrados vehículos electrificados.

Compañía de Bomberos Jesús María N° 202 junto al equipo de Toyota del Perú. Foto: difusión.

La iniciativa forma parte del programa de capacitación sobre Múltiples Opciones Tecnológicas de Toyota y busca preparar a los equipos de primera respuesta frente a escenarios en los que estén involucrados vehículos híbridos eléctricos auto-recargables (HEV), híbridos eléctricos enchufables (PHEV) o 100 % eléctricos a batería (BEV).

Claves para una intervención segura

Durante las capacitaciones, los especialistas explicaron las características de estas tecnologías, la ubicación de sus principales componentes y el funcionamiento de los sistemas de alto voltaje. Los bomberos también revisaron cómo identificar cada tipo de vehículo, las vías de activación y desactivación del sistema eléctrico y las consideraciones que deben tener presentes antes de realizar una intervención.

Compañía de Bomberos Comas N.° 124 junto al equipo de Toyota del Perú. Foto: difusión.

“Es importante que nosotros podamos entender cuál es el mecanismo de funcionamiento, cuáles son las vías de activación y desactivación del circuito del banco de baterías. De esa forma podemos tener un control y un desarrollo seguro por parte de nuestros bomberos”, explicó Jorge Ramírez Blanco, vicecomandante departamental de Lima Norte.

Las sesiones abordaron además criterios técnicos para la estabilización y aseguramiento de las unidades, el reconocimiento de componentes de alto voltaje y las consideraciones relacionadas con las baterías. De esta manera, ante un choque u otra situación que demande la participación de los bomberos, los equipos pueden reconocer la tecnología involucrada y aplicar los procedimientos correspondientes.

Las capacitaciones se han desarrollado con bomberos de Lima Norte y Lima Centro, incluyendo compañías de Comas, Los Olivos, Jesús María y Cercado de Lima, así como en Chiclayo, Tarapoto y Pucallpa. Toyota del Perú continuará llevando estas jornadas a otras ciudades del país como parte de su trabajo para descentralizar el conocimiento técnico y fortalecer la preparación de los equipos de primera respuesta.

Compañía de Bomberos Juan R. Acevedo N.° 71 de Tarapoto junto al equipo de Toyota del Perú. Foto: difusión.

Toyota impulsa sus Múltiples Opciones Tecnológicas y prepara el ecosistema para una transición segura, confiable y respaldada.

La incorporación progresiva de nuevas tecnologías de movilidad también requiere que las personas e instituciones que interactúan con ellas cuenten con información y preparación. Para Toyota, esta labor incluye a los equipos de primera respuesta, pero también a estudiantes, autoridades, gobiernos regionales, cámaras de comercio y otros actores vinculados con la movilidad.

“La confianza en la transición hacia una movilidad con menores emisiones se construye con información, preparación y respaldo. Por eso, venimos descentralizando el conocimiento técnico y desarrollando capacidades con distintos públicos, entre ellos los equipos de primera respuesta. Buscamos que las personas conozcan estas tecnologías y sepan que existe un ecosistema preparado para acompañarlas, haciendo de la transición electrificada una experiencia cada vez más simple, confiable y respaldada”, señaló Stephanie Guerra, especialista senior de Asuntos Corporativos y ESG de Toyota del Perú.

Compañía de Bomberos Salvadora Chiclayo N.° 27 junto al equipo de Toyota del Perú. Foto: difusión.

Estas acciones forman parte de la estrategia de Múltiples Opciones Tecnológicas de Toyota, que plantea distintas alternativas de movilidad de acuerdo con las condiciones de infraestructura, uso y necesidades de cada realidad. Con más de 59 años de presencia en el mercado peruano, más de 39 años liderando el sector automotriz y más de 17 años liderando la movilidad sostenible en el Perú, Toyota del Perú busca acompañar esta transición no solo con nuevas tecnologías, sino también generando conocimiento, desarrollando capacidades y preparando al ecosistema para su adopción.

[CONTENIDO PATROCINADO]