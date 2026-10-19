Expoamazónica Ucayali 2026: Proponen uso de madera 100% amazónica para albergar a familias afectadas por El Niño

La ExpoAmazónica Ucayali 2026 será el escenario donde la región mostrará que la madera amazónica puede convertirse no solo en una oportunidad productiva y de negocios, sino también en una respuesta concreta para atender a las familias que resulten afectadas por los estragos del Fenómeno El Niño.

Entre las propuestas innovadoras que se exhibirán en la ExpoAmazónica Ucayali 2026, del 22 al 25 de octubre, en el Campo Ferial de Yarinacocha, en Pucallpa, destaca el Módulo Temporal de Vivienda (MTV) desarrollado por el CITEforestal Pucallpa, una solución habitacional concebida íntegramente en madera amazónica y diseñada para responder con rapidez ante situaciones de emergencia.

Video destacado 🔴 PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN VIVO: RECORRIDO DEL LUNES 19 DE OCTUBRE #lr

El aucatadijo y marupa

El director de CITEforestal, Ing. Kevin Rodríguez Vásquez, informa que a diferencia de los módulos temporales habitacionales que utilizan otros tipos de materiales, esta propuesta tiene como principal atributo diferencial que su sistema constructivo está basado en madera liviana, utilizando especies amazónicas como el aucatadijo y marupa, procedentes de bosques y plantaciones forestales

"Esta característica permite contar con un módulo liviano, manejable y de fácil transporte, lo que puede representar una importante ventaja cuando se requiere trasladar viviendas temporales hacia zonas alejadas o de difícil acceso. Su menor peso facilita las operaciones de movilización y montaje y, al mismo tiempo, contribuye a reducir los costos logísticos asociados a la atención de emergencias", anotó al indicar que esta propuesta se ha desarrollado en articulación con SERFOR, Bosques Amazónicos y la Asociación de Productores Forestales de Ucayali (APROFU).

En la expo Amazónica Ucayali 2026 se propone la madera para construir viviendas temporales

El prototipo desarrollado por el CITEforestal Pucallpa, del ITP Red CITE del Ministerio de la Producción, tiene un área de 21,83 metros cuadrados, capacidad para tres a cinco personas y un sistema constructivo modular que permite su adaptación a diferentes condiciones y territorios.

El Ing. Rodríguez Vásquez señaló que el prototipo será presentado en la ExpoAmazónica Ucayali 2026 con miras a avanzar en su homologación e incorporación al catálogo de Perú Compras, de manera que el Estado pueda disponer de una alternativa estandarizada para atender temporalmente a familias damnificadas o afectadas por desastres en la Amazonía peruana.

Madera Amazónica

En Ucayali, estudios hidromorfológicos realizados por la Marina de Guerra del Perú y el Gobierno Regional de Ucayali han identificado sectores expuestos a riesgos no mitigables y la necesidad de evaluar la reubicación de más de 5.000 familias ubicadas en zonas como Pacacocha, La Hoyada, El Mangual y la comunidad nativa Santa Martha.

Frente a este escenario, una vivienda temporal liviana, modular y construida íntegramente con madera puede facilitar la respuesta del Estado cuando se requiera trasladar y alojar temporalmente a familias afectadas.

El uso de la madera amazónica ayudaría a dinamizar la industria forestal

La producción de estos módulos en Ucayali también podría convertirse en una oportunidad para dinamizar la industria forestal regional.

Su fabricación involucraría a diferentes eslabones de la cadena productiva, desde aserraderos y proveedores de madera hasta las aproximadamente 318 carpinterías existentes en la región, generando demanda de materia prima, empleo y nuevas oportunidades para empresas vinculadas a la transformación de la madera y las plantaciones forestales.

La ExpoAmazónica es la principal plataforma de promoción productiva, articulación comercial y generación de negocios de la Amazonía peruana. En esta edición reunirá la oferta productiva, empresarial, tecnológica y cultural de San Martín, Loreto, Madre de Dios, Amazonas, Ucayali, Huánuco y Cusco, regiones integrantes de la Mancomunidad Regional Amazónica.

La ExpoAmazónica Ucayali 2026 es organizada por el Gobierno Regional de Ucayali y oficializada por la Mancomunidad Regional Amazónica. Como coorganizadores participan el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, PromPerú, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Devida, Cofide, la Unión Europea y la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por la GIZ.