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Sociedad

Universitarios crean juegos inclusivos para personas con discapacidad y buscan llevarlos a parques de Chiclayo

Por el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, universitarios de Lambayeque presentan Sin Barreras, un proyecto que creó un columpio y un sube y baja adaptados para promover espacios de recreación accesibles en Chiclayo.

Universitarios de Lambayeque crean juegos inclusivos para personas con discapacidad
Universitarios de Lambayeque crean juegos inclusivos para personas con discapacidadComposición LR / Difusión
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Jugar en un parque, subir a un columpio o disfrutar de un sube y baja son experiencias cotidianas para muchos niños, pero no todos pueden acceder a ellas en igualdad de condiciones. Frente a esta realidad, en Lambayeque se impulsa el proyecto Sin Barreras, una iniciativa que demuestra cómo la ingeniería puede contribuir a construir espacios de recreación más inclusivos.

La propuesta fue desarrollada por estudiantes de la Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica de una universidad del norte del país, quienes diseñaron y fabricaron dos juegos mecánicos adaptados. Se trata de un sube y baja equipado con una rampa para facilitar el acceso de personas en silla de ruedas y un columpio acondicionado para que también puedan disfrutar de la experiencia del balanceo.

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“Observamos que los parques cuentan con juegos mecánicos convencionales, pero hacía falta contar con alternativas adaptadas para que las personas con discapacidad también puedan divertirse”, explica el ingeniero Marcelo Rojas Coronel, docente de la Universidad Señor de Sipán (USS) y responsable de orientar el proyecto.

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Ingeniería que abre nuevas posibilidades

El desarrollo de ambas estructuras requirió cálculos, diseño y trabajo colaborativo. Desde el curso de Resistencia de Materiales, los estudiantes analizaron las cargas que debían soportar los equipos, considerando el peso de los usuarios, las sillas de ruedas y otros elementos necesarios para su funcionamiento.

Para Máximo Joel Maza Campos, estudiante del séptimo ciclo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, uno de los principales desafíos fue lograr el equilibrio del sube y baja de cuatro metros de largo mediante un sistema de palanca y ecuaciones matemáticas aplicadas al diseño.

“Tuvimos esta propuesta porque en el Perú no existen juegos adaptados para personas con discapacidad y, para nosotros, representó un reto”, señala.

En el caso del columpio, Emerson David García Leonardo, estudiante del sexto ciclo, cuenta que su fabricación tomó aproximadamente tres semanas, mientras que la etapa previa de modelado y desarrollo de cálculos requirió cerca de dos meses de trabajo.

“El diseño del columpio contempla una capacidad de carga de hasta 150 kilogramos, incluido el peso de la silla de ruedas. La idea surgió al observar que muchas madres con hijos con discapacidad tienen dificultades para llevarlos a los juegos convencionales”, menciona.

Del proyecto universitario a los espacios públicos

La iniciativa busca que estos juegos puedan instalarse en espacios públicos de Chiclayo, para que más niños y familias disfruten de alternativas de recreación accesibles. Para ello, se vienen realizando las coordinaciones correspondientes con miras a concretar su implementación.

En el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, que se conmemora cada 16 de octubre en el Perú, Sin Barreras invita a reflexionar sobre la importancia de que los espacios de recreación también ofrezcan oportunidades para todos.

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