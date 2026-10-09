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Niños y adolescentes trabajadores presentan agenda social en Tarapoto en el marco de los 50 años del MANTHOC

Delegados de diversas regiones destacan la importancia de la participación infantil en decisiones comunitarias, buscando mejorar condiciones y garantizar derechos en educación y medioambiente.

El encuentro se centra en la calidad educativa, prevención de violencia y defensa del medio ambiente, buscando dar voz a las nuevas generaciones en la toma de decisiones sobre sus derechos.
El encuentro se centra en la calidad educativa, prevención de violencia y defensa del medio ambiente, buscando dar voz a las nuevas generaciones en la toma de decisiones sobre sus derechos.Foto: difusión
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El Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos (MANTHOC) reúne en Tarapoto, región San Martín, a delegados de distintas partes del Perú para presentar y debatir una agenda social centrada en los derechos de la niñez y la adolescencia. El encuentro se desarrolla en el contexto de los 50 años de la organización, fundada en 1976, y busca recoger propuestas frente a problemas que afectan a las nuevas generaciones.

La reunión aborda temas como la calidad de la educación pública, la prevención de la violencia, la protección frente a vulneraciones de derechos y la defensa del territorio y el medioambiente. También contempla la educación sexual para prevenir el embarazo adolescente y el análisis de normas que involucran a niñas, niños y adolescentes. Las actividades incluyen espacios de intercambio y participación para identificar problemas comunes y elaborar propuestas.

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Educación, violencia y medioambiente: los temas de la agenda social del MANTHOC

Los delegados participantes destacan la importancia de que niñas, niños y adolescentes intervengan en las decisiones relacionadas con sus derechos y sus comunidades. André, representante de Lima, señala que los 50 años del MANTHOC permiten reconocer la capacidad de organización de la niñez y adolescencia, así como su participación en el análisis de la realidad y la elaboración de propuestas para garantizar sus derechos.

Desde Piura, Belenyer resalta la necesidad de coordinar acciones para exigir mejores condiciones y asegurar el cumplimiento de los derechos de la población infantil y adolescente. Por su parte, Linda, delegada de Iquitos, sostiene que las autoridades y la sociedad deben escuchar sus planteamientos sobre asuntos como la educación, la contaminación de los ríos, la seguridad en las comunidades y las condiciones que definirán su futuro.

La agenda también se vincula con el Encuentro e Intercambio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Amazonía. En ese marco, se contempla un taller nacional de campañas participativas con integrantes del MANTHOC, la Organización de Comunidades Indígenas de Mujeres Shiwilu (OCIDMUSHI), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y Amnistía Internacional Perú. El espacio busca reconocer problemáticas compartidas y construir propuestas desde las experiencias de sus participantes.

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