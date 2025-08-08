Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 8 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, viernes, 08 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALTO PERÚ - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
sábado, 09 de agosto
14ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
CANDARAVE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
17ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 09 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
CHILUYO - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
16ºC
-19ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
sábado, 09 de agosto
15ºC
-19ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
ILABAYA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
26ºC
14ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 09 de agosto
26ºC
13ºC
Cielo despejado durante el día.
ITE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
sábado, 09 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con cielo nublado parcial por la tarde.
LA YARADA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
sábado, 09 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con cielo nublado parcial por la tarde.
LOCUMBA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; neblina.
sábado, 09 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
PACHIA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 09 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
PALCA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 09 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
SAMA GRANDE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde ; cielo nublado parcial al atardecer ; neblina.
sábado, 09 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
TACNA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde ; cielo nublado parcial al atardecer ; neblina.
sábado, 09 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
TARATA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 09 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
VILACOTA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
12ºC
-14ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
sábado, 09 de agosto
11ºC
-14ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.