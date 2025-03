Este viernes 28 de marzo, por segundo día consecutivo, un grupo de padres realizó un plantón en el frontis del colegio Pitágoras, en Los Olivos, una de las instituciones afectadas por el aumento de la criminalidad, para exigir mayor seguridad ante las amenazas de extorsión de las que fueron víctimas.

El alcalde del distrito de Los Olivos, Felipe Castillo, quien estuvo presente en la concentración, aseguró que ha sostenido reuniones con autoridades del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional para solicitar medidas que refuercen la protección de los colegios y negocios de la zona. Asimismo, los padres de familia aseguraron que este lunes 31 de marzo, los estudiantes retomarán sus clases virtuales; sin embargo, solicitan garantías: "Solicitamos resguardo antes, durante y después de clases", declaró un padre para Canal N.

Padres exigen medidas de seguridad para las clases presenciales

Con mascarillas y lentes oscuros, padres de familia se concentraron en Los Olivos para exigir mayor protección y seguridad frente a la ola de criminalidad que azota a los colegios del distrito. El alcalde del distrito ha confirmado que son más de 10 colegios particulares han sido extorsionados en su jurisdicción. Asimismo, la autoridad ha reconocido que los esfuerzos por garantizar el bienestar de los estudiantes han resultado insuficientes.

Asimismo, madres y padres esperan que las próximas decisiones en materia de seguridad puedan ser eficientes y frenen las extorsiones de las que han sido víctimas las distintas instituciones educativas. "Nosotros esperamos que el acuerdo hecho se cumpla, porque todo esto genera temor y miedo. Esperamos que el plan de contingencia funcione", acotó una madre de familia.

Comerciantes del río Chillón, quienes estuvieron presentes en la concentración, también confirman que son víctimas de extorsión.

Colegio Pitágoras sufre amenazas de extorsión

La comunidad educativa del colegio Pitágoras, ubicado en el distrito de Los Olivos, enfrenta una grave crisis de seguridad tras recibir amenazas de extorsionadores que exigen el pago de 600 mil soles. Las amenazas han sido enviadas mediante audios y mensajes intimidatorios, en los que los delincuentes demuestran conocer detalles de la vida personal de los docentes, como los horarios en que sacan a sus mascotas o los lugares que frecuentan.

Ante este escenario, varios profesores han optado por renunciar a sus puestos, mientras que la institución ha suspendido las clases presenciales y virtuales para resguardar la seguridad de los estudiantes y el personal.

"A la primera llamada de extorsión nos mandaron a virtuales y aceptamos para que no pierdan el año. Antes de ayer, en plena clase virtual, se metieron usurpando la función de los docentes, los extorsionadores... no sé cómo obtuvieron en link, no sé cómo están operando", mencionó una madre de familia, quien asegura que son decenas de padres indignados ante esta situación.

