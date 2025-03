En el caserío San Francisco, distrito de Belén, velan los restos de Roberto Panduro, de 54 años, quien cayó al río Itaya la noche del 26 de marzo y no logró ser rescatado. El pescador murió ahogado al resbalar cuando intentaba subir a su canoa, que se encontraba acoderada en el río Itaya, en el puerto Venecia, distrito de Belén.

Según testigos, al ser de noche y no haber fluido eléctrico en el puerto, Panduro no se fijó en dónde pisaba y perdió el equilibrio; solo escucharon sus gritos de auxilio. Los demás pescadores intentaron socorrerlo, pero no lograron visualizar dónde se encontraba. Ante ello, iniciaron la búsqueda del cuerpo, que fue encontrado tres horas después cerca del puerto Sachachorro.

"Nuestro compañero cayó esta noche al río, perdió el equilibrio y resbaló. Debemos tener en cuenta la creciente de los ríos para evitar más accidentes, porque ahora las aguas son profundas", expresó un pescador. Asimismo, al no tener familia en Iquitos, los vecinos lo están velando sobre unas bancas de madera por falta de dinero para el sepelio, por lo que solicitaron apoyo a las autoridades.

Crecida de ríos en la selva pone en alerta a comunidades y autoridades

Las intensas lluvias registradas en las últimas semanas en la región amazónica han provocado un incremento significativo en los caudales de los principales ríos de la selva, afectando a cientos de familias y generando alertas por posibles desbordes e inundaciones.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) informó que el río Amazonas ha alcanzado niveles críticos, con un incremento sostenido de su caudal que amenaza con inundar amplias zonas de Loreto y Ucayali. En Iquitos, varias calles y viviendas cercanas a la ribera han sido afectadas por el ingreso del agua, obligando a muchas familias a evacuar sus hogares.

En Pucallpa, el aumento del caudal del río Ucayali ha generado preocupación entre las autoridades locales, quienes han iniciado acciones preventivas para reducir los riesgos de inundaciones en los distritos más vulnerables. En tanto, en Madre de Dios, el desborde del río Tambopata ha afectado a comunidades nativas, cuyos habitantes han perdido cultivos y viviendas debido a la fuerza del agua.

