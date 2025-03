¿Qué es la alerta de DNI y cómo funciona para detectar irregularidades en datos de usuarios? Esto señala Reniec

De cara a las elecciones generales de 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha anunciado la fecha límite para el cierre del padrón electoral, un proceso fundamental para garantizar un proceso electoral ordenado y transparente.

En esa línea, Reniec ha implementado la 'alerta DNI' para que los ciudadanos verifiquen la veracidad de los datos de su DNI, ya que errores en los datos personales, cambios de domicilio no actualizados o inconsistencias en el padrón podrían generar dificultades al momento de ejercer su derecho al voto.

¿Qué es la alerta DNI y como funciona esta herramienta de Reniec?

La alerta DNI es una implementación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que permite detectar si el ciudadano posee algún dato desactualizado en su Documento Nacional de Identidad (DNI), esto en el contexto de las elecciones generales 2026 venideras.

Para poder conocer si la información que figura en tu DNI está desactualizada, debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa al sitio web oficial de Reniec.

Dirígete al apartado 'consulta tus datos del padrón'.

Coloca tu número de DNI y luego el dígito de verificación.

Posteriormente, podrás visualizar tus datos en la pantalla, tales como tu nombre completo, la región, provincia y distrito en el que resides, estos datos son tomados de la web de Reniec para verificar tu información. En caso de que no observes ninguna señal la visualización de los datos de tu DNI no hay ningún problema.

Sin embargo, si aparece la alerta 'domicilio no actualizado' debes proceder de forma inmediata a la actualización de la dirección de tu domicilio, pues esa información no es actual. Esto sucede luego de que personal de Reniec realiza visitas en diversos lugares del país y constaten que las personas no viven en el lugar que han indicado en su Documento Nacional de Identidad.

Por otro lado, si notas que está la alerta 'foto no actualizada', debes actualizar tu DNI. Esta alerta aparece si eres mayor de edad y aún posees el DNI amarillo, es importante hacer dicha actualización pues así se garantiza tu participación en las elecciones generales 2026 en el Perú.

Así puedes actualizar la dirección de tu domicilio en el DNI, vía Reniec

Para realizar la actualización de la dirección en el Documento Nacional de Identidad (DNI), es fundamental presentar un comprobante original de un servicio público, como agua o internet, con una antigüedad máxima de seis meses y que contenga la nueva dirección que se desea registrar. Sin embargo, en caso de vivir en una zona urbana marginal, caserío, comunidad, anexo u otro lugar sin acceso a servicios públicos, será necesario presentar una declaración jurada que certifique el domicilio actual.

Luego de reunir la documentación requerida, se debe realizar el pago correspondiente por la actualización de domicilio. Este trámite puede efectuarse en cualquier agencia o agente del Banco de la Nación o, si se prefiere, a través de la plataforma digital Pagalo.pe, según el monto y detalle establecidos para este procedimiento:

DNI de menor: S/16 utilizando el código de tributo 00647.

DNI azul: S/22 utilizando el código de tributo 00728.

DNIe: S/34 utilizando el código de tributo 00730.

Si optas por el trámite presencial, tras realizar el pago, acude a una oficina de Reniec o un Centro MAC con el comprobante. Si el trámite es para un menor de edad, el responsable debe asistir con el niño. Presenta el recibo de servicio público y el comprobante de pago; recibirás un ticket de recojo para retirar el DNI actualizado cuando esté listo.

Para el trámite virtual, necesitas un DNI azul o electrónico (DNIe). Descarga la app DNI Bio Facial, selecciona Cambio de Domicilio y verifica tu identidad con una foto. Luego, completa una Declaración Jurada con tu nueva dirección y elige la oficina de Reniec donde recogerás tu DNI actualizado.

¿Qué pasos debo seguir para obtener el DNI azul si ya soy mayor de edad?

El primer paso es realizar el pago correspondiente en una agencia del Banco de la Nación o a través de la plataforma en línea Págalo.pe. Para hacerlo de manera digital, debes ingresar a la web de Págalo.pe, buscar el código de tributo 02119 y seleccionar la opción 'inscripción obligatoria - Ley 29248 - menores a partir de 17 años y hasta antes de cumplir los 18 años'. Luego, introduce tu número de DNI, agrégalo al carrito y elige el método de pago.

Una vez efectuado el pago, es necesario reunir los documentos requeridos. Entre ellos, se debe presentar una copia certificada del acta de nacimiento, así como un recibo de agua, teléfono, predial o arbitrios (original y copia) con una antigüedad máxima de seis meses.

También se debe adjuntar una foto tamaño pasaporte. En caso de estar cursando estudios superiores, es posible acreditar el grado de instrucción mediante la presentación del carné de estudiante o una constancia de estudios. Además, si la persona tiene alguna discapacidad, se deberá presentar un Certificado de Discapacidad, Resolución Ejecutiva de Conadis o una constancia de un centro de educación especial que acredite esta condición.

Después de reunir los documentos, el siguiente paso es acudir a una oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para entregar los requisitos al registrador. Una vez recibido el trámite, el tiempo de procesamiento del DNI azul es de aproximadamente 10 a 15 días hábiles. Finalmente, cuando el documento esté listo, el solicitante deberá acercarse a la misma oficina de Reniec donde realizó el trámite para recoger su DNI azul.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.