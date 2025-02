Cuando algunas personas reciben documentos de diversas entidades que no corresponden a ningún familiar que vive en la dirección a la cual llegaron, el dueño de la vivienda puede sentir molestia o incluso enfrentar problemas en el futuro. Aunque esta situación parezca poco común, es una realidad con la que se puede lidiar tomando ciertas medidas recomendadas por el Reniec.

Para lo cual, existe un mecanismo denominado, impugnación de domicilio, acción que permitirá al dueño de una vivienda la opción de impugnar un domicilio. Esta gestión posibilita a los individuos cuestionar la precisión de la dirección consignada en el Documento Nacional de Identidad (DNI) de otra persona, por razones que abarcan desde disputas legales, inquietudes de seguridad hasta errores en la información proporcionada.

Impugnación de domicilio: ¿qué se sabe sobre este procedo en Reniec?

En la conversación con La República, Angie Morales, especialista de atención al ciudadano, detalló la importancia de este trámite. "De alguna manera, Reniec gestiona los domicilios porque resultan necesarios para crear el padrón electoral. Las direcciones incluyen lo que se conoce como el ubigeo de domicilio, es decir, la ubicación geográfica de una vivienda, y esto permite la organización de todos los grupos de votación. Luego, la ONPE convierte estos datos en mesas de votación, que son los lugares donde ejercemos nuestro derecho al voto", añadió.

En tanto, la experta expresó que la persona debe votar en la dirección que realmente le corresponde, con el fin de evitar algún error en la planilla electoral. "En el caso de que 10 personas tengan tu domicilio y ellos quieren votar en Miraflores, tú, como ciudadano, puedes hacer el trámite de impugnación de domicilio, por ejemplo, 'me está llegando documentación bancaria' o 'el banco me está cobrando deudas que no son mías', 'han llegado cartas de notificación', porque el ciudadano consignó esa dirección y, por lo tanto, le llegan esas deudas".

En tal situación, el ciudadano tiene la facultad de iniciar el proceso de impugnación domiciliaria mediante la presentación de una solicitud sin costo ante Reniec, aclaró la funcionaria. Este trámite implica que, a través de una notaría, se valide que la persona en cuestión efectivamente no reside en tu domicilio. Tras confirmarse este hecho, se marca los DNI implicados con una observación o restricción.

¿Cómo solicitar la impugnación de domicilio en Perú?

Para solicitar la depuración e inscripción, es necesario dirigir un formulario a la Subdirección de Depuración Registral y Electoral (SDDRE). Si tienes preguntas sobre cómo llenarlo, consulta el instructivo. Adjunta una copia simple de tu DNI o, si eres extranjero, de tu carnet de extranjería, pasaporte o cédula de identidad. Incluye también una constatación domiciliaria emitida por un notario. En áreas donde no se disponga de notarios, se puede presentar una constancia de domicilio otorgada por un juez de paz. Para trámites en línea, asegúrate de tener a la mano tu DNI, una dirección de correo electrónico y un número telefónico.

