El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó sobre el beneficio durante la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI), siempre y cuando los ciudadanos realicen la renovación o rectificación de su estatus como donantes de órganos y tejidos. Esta iniciativa, que se implementará a lo largo del año 2025, también abarca la actualización de fotografías para menores de edad que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema.

Cabe recordar que Reniec es un organismo autónomo que se encarga de identificar a todos los peruanos mediante la emisión del DNI. Este organismo también tiene la responsabilidad de mantener actualizado el Registro Único de Identificación (RUI), donde se registran eventos significativos en la vida de los ciudadanos, como nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y otras alteraciones en el estado civil.

¿Cuál es el beneficio que ofrece Reniec para el DNI?

La Resolución Jefatural N° 000022-2025/JNAC/RENIEC establece que la renovación o rectificación del Documento Nacional de Identidad en 2025 será gratuita para los adultos que declaren ser donantes de órganos con fines de trasplante tras su deceso. Asimismo, se asegura que los menores en situación de vulnerabilidad social podrán actualizar su DNI sin incurrir en gastos.

La reciente resolución, enmarcada en la Ley N° 32237, publicada en enero de 2025, introduce modificaciones a la Ley Orgánica de Reniec, conocida como Ley N° 26497. Esta normativa contempla la asignación de hasta 287.768 procedimientos gratuitos en todo el país.

¿Por qué Reniec ofrece este beneficio?

La nueva normativa tiene como objetivo principal reforzar el derecho a la identidad, al tiempo que impulsa la solidaridad en la sociedad peruana. Esta iniciativa también se enfoca en brindar atención a los grupos más vulnerables y en promover una cultura de donación de órganos.

En particular, el costo de renovación del DNI electrónico asciende a S/41, mientras que el DNI azul tiene un precio de S/30. No obstante, aquellos que hayan optado por la donación de órganos no deberán abonar ninguna tarifa por los trámites de renovación o rectificación de su documento.

La Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot) informa que actualmente hay 6.261 pacientes en espera de un trasplante de órgano o tejido. A pesar de esta alta demanda, las oportunidades de obtener un donante son limitadas.

¿Reniec sanciona a los ciudadanos por no actualizar la dirección del DNI?

Los ciudadanos que no actualicen la dirección de su Documento Nacional de Identidad enfrentarán una multa de S/16, de acuerdo con el Texto Único de Procedimiento Administrativo (TUPA) de Reniec. Este monto ha sido modificado recientemente, ya que anteriormente la sanción era de S/15,40.

Los ciudadanos tienen la opción de abonar esta multa en cualquier agencia del Banco de la Nación o mediante la plataforma Pagalo.pe. La Reniec aconseja a la población que regularice su situación para prevenir problemas en trámites oficiales y asegurar su participación en las próximas elecciones.