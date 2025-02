A los 14 años, Stefano Navarro dejó su natal Piura y se mudó a Lima. Para ganar dinero, se desempeñó como "jalador" de combis en el Callao, un trabajo informal en el que recibía 10 céntimos por cada pasajero que subía a los vehículos de transporte público, llegando a ganar S/5 al día. Su vida cambió cuando viajó a los Estados Unidos junto a su madre.

Hoy reside en Nueva York y es un líder comunitario clave en la defensa de los derechos de los inmigrantes. Fundador del Centro Cívico Peruano de Nueva York, ha dedicado su vida a mejorar las condiciones de los latinos en Estados Unidos. Su experiencia como migrante le ha permitido comprender las dificultades que atraviesan sus compatriotas y alzar la voz contra políticas que, según él, "van en contra de la Constitución y de los derechos civiles de varias personas".

¿Quién es Stefano Navarro?

Sandro Stefano Navarro nació en 1989 en el distrito de Castilla, Piura. A temprana edad, su familia se mudó a Lima, donde buscó sus propias fuentes de ingresos para comprar sus propias cosas. Su primer trabajo consistió en ser "jalador" de combis en el Callao, una actividad que realizaba desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. y donde ganaba 10 centavos por cada por cada persona que subía a la “combi”. La oportunidad de migrar a Estados Unidos llegó a sus 15 años, en 2004, cuando su madre contrajo matrimonio con un ciudadano estadounidense.

“Se casaron por el civil en Perú y él como ya tenía la ciudadanía hizo las aplicaciones para que mi mamá pueda viajar como novia y como yo era menor de edad me incluyó en el paquete. Y fue así que nos dieron la visa y en 2004 viajamos para Estados Unidos y nos instalamos en el condado de Queens, Nueva York”, relató para La República.

Al concluir la secundaria, se enlistó en el Ejército de Estados Unidos, motivado por la estabilidad económica que le ofrecía y la posibilidad de acceder a una educación universitaria, especialmente por un incentivo de US$ 30.000. Durante ocho años, prestó servicio en las fuerzas armadas y obtuvo un título en Justicia Penal Internacional en John Jay College.

“Yo fui a la universidad sin sacar nada de mi bolsillo porque el Ejército me lo pagó absolutamente todo y aparte me dio unas mensualidades de casi US$ 3.000 para poder costear lo que es renta, transporte y comida. Al comienzo yo estaba muy enamorado del servicio militar y quería ser general del Ejército de los Estados Unidos y, si no me salía, mi plan B era ser investigador para la policía de Nueva York. Sin embargo, en los estudios que pasé empecé a entender más las desigualdades que existen en este país. Me empecé a involucrar más en eventos que había en la comunidad y a conocer más a la comunidad inmigrante e indocumentada, al ver directamente las injusticias que existen. Lo que estudié sirvió de mucho para entender cómo es que funciona el sistema criminal aquí en los Estados Unidos y en el mundo. ¿Cuáles son las falencias que existen y cuáles son las cosas que sí funcionan?”, detalló Stefano.

Stefano Navarro sirvió por 8 años para el Ejército de los Estados Unidos. Entre 2009 y 2012 estuvo en misiones en Afganistán y Kuwait. Foto: Difusión.





¿A qué se dedica Stefano Navarro en los Estados Unidos?

Tras dejar el ejército, Stefano Navarro se volcó en la defensa de los derechos de los inmigrantes. Comenzó trabajando en el Centro Corona, una organización sin fines de lucro, brindando apoyo a familias latinas de bajos recursos en riesgo de desalojo en el distrito de Queens, en la ciudad de Nueva York. Posteriormente, fundó el Centro Cívico Peruano de Nueva York, una iniciativa que permite a la comunidad peruana tener mayor representación y participación en las decisiones de la ciudad.

Actualmente, es director de distrito en la oficina de la senadora Jessica Ramos, cargo desde el cual fortalece los vínculos entre la comunidad inmigrante y las autoridades locales. Además, trabaja activamente en la organización de eventos y programas de asistencia para latinos en situación vulnerable. Su rol como líder comunitario le ha permitido unir a peruanos y latinoamericanos en Nueva York, promoviendo el acceso a recursos esenciales como educación, vivienda y salud.

Stefano Navarro. Foto: Peruvian Civic Center of New York.





¿Cómo ve Stefano Navarro la actual situación de los inmigrantes latinos en los Estados Unidos?

Desde su posición, Stefano Navarro ha sido un crítico constante de las políticas migratorias implementadas durante la administración actual. Según él, aunque Barack Obama y Joe Biden han sido dos de los presidentes que más inmigrantes han deportado en la historia de los Estados Unidos, la diferencia con Donald Trump está en la forma. Mientras los dos primeros mandatarios deportaron en su mayoría a personas que intentaban cruzar la frontera, la actual gestión es más severa.

“Lo que vemos con la administración de Donald Trump, es que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) toca la puerta a sacar familias y a separarlas de una forma extremadamente inhumana. La mayoría de las familias inmigrantes en los Estados Unidos somos de estatus mixto, lo que quiere decir de que uno de nuestros familiares, y la mayoría son jóvenes Y niños, son ciudadanos estadounidenses, por lo que no pueden ser deportados. Lo que pasa es que, si deportan a su papá, mamá o a ambos, todos estos jóvenes tienen que ir inmediatamente a un albergue y lo que crea es una sociedad inmigrante huérfana, en la cual la mayoría de nuestros jóvenes tienen que pasar por un sistema en el cual en la mayoría de veces no les encuentran familias”, indicó.

Stefano sostiene que el gobierno de Trump ha utilizado la narrativa de la criminalización y del uso de los recursos del país por parte de los inmigrantes como una herramienta política. Se asocia el estatus migratorio irregular con el crimen, a pesar de que los indocumentados contribuyen con miles de millones de dólares en impuestos. Según él, esta medida frenará el desarrollo económico y social de la comunidad latina en Estados Unidos.

“La mayoría de los indocumentados en este país paga sus impuestos Hay 92 billones de dólares que se le paga, o creo que en Perú dirían 92.000 millones de dólares que se le paga a este país en impuestos. Y como indocumentados no se les da ningún tipo de beneficio, eso es mentira. Eso era a las personas que entraban con el parol, que significa tener un estatus de inmigración.

Stefano Navarro es presidente del Peruvian Civic Center de Nueva York. Foto: Stefano Navarro.





¿Por qué hay medidas tan severas contra los migrantes latinos?

Otro punto que resalta Stefano es la diferencia en el trato hacia los inmigrantes según su origen. La política migratoria no es uniforme. Mientras que los latinos enfrentan constantes restricciones y deportaciones, los indocumentados chinos o rusos no sufren el mismo nivel de hostigamiento.

Para Navarro, el problema de la inmigración no se reduce a una cuestión política entre demócratas y republicanos, sino que está directamente vinculado con la economía del país. "Cuando la economía está en crisis, el gobierno empieza a hacer cambios para no regular el ingreso de inmigrantes al país”, sostuvo.

La historia de Stefano Navarro es la de miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en busca de oportunidades y que, con esfuerzo, han logrado abrirse camino. Su labor en la defensa de los derechos de los latinos y su compromiso con la justicia social lo han convertido en una voz influyente dentro de la comunidad inmigrante. En un escenario actual donde las políticas migratorias continúan siendo un tema de debate, su testimonio cobra mayor relevancia y nos recuerda la importancia de luchar por un futuro más justo e inclusivo.