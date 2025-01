En un sorprendente logro educativo, Anibal Malger, revolucionó la forma de preparar a sus estudiantes para el examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Su técnica de enseñanza (andamiaje), inspirada en su propio aprendizaje empírico y perfeccionada a lo largo de más de dos décadas, permitió que 145 alumnos obtuvieran una plaza en esta prestigiosa institución. El docente, quien también afirma haber aprendido a nadar siguiendo este método, sostiene que la clave del éxito radica en la aplicación gradual de conceptos, desde lo más sencillo hasta lo más complejo.

Desde sus inicios como alumno, el profesor identificó que resolver problemas similares de manera progresiva le ayudaba a fijar conocimientos de manera más efectiva. “Cuando ingresé a la universidad en el primer puesto de Ingeniería Electrónica en San Marcos, noté que este método del andamiaje me había dado resultados, así que decidí aplicarlo como docente”, explicó. La experiencia fue enriquecida por estudios en metodologías cognitivas, como el aprendizaje significativo, que cimentaron su enfoque teórico y práctico.

Profesor de Eureka. Foto: Andina.

La evolución de una metodología

Su sistema, que inicialmente aplicó de forma intuitiva, evolucionó hacia un enfoque estructurado basado en el trabajo colaborativo y el aprendizaje escalonado. “El método parte de resolver problemas simples, pero relacionados entre sí, para luego aumentar gradualmente la dificultad. Esto asegura que los estudiantes internalicen los conceptos fundamentales antes de enfrentarse a desafíos más complejos”, detalló.

Una particularidad del método es su énfasis en la práctica constante. “Resolver un problema una sola vez no basta para aprender. Es necesario repetirlo y enfrentarlo desde diferentes ángulos hasta que la idea quede fijada”, aseguró el docente. Además, destaca que el trabajo en equipo y la guía de un mentor resultan esenciales para avanzar de manera efectiva.

De las aulas a la vida diaria

El profesor también compartió cómo aplicó esta metodología fuera del ámbito académico. A los 48 años, utilizó su técnica para aprender a nadar. “Al igual que con los problemas matemáticos, me enfoqué en dominar cada etapa antes de avanzar a la siguiente.

Esto me permitió adquirir confianza y mejorar mis habilidades gradualmente”, explicó. Actualmente, también emplea este enfoque para su entrenamiento físico, mostrando que el sistema es aplicable a diversas áreas.

"En otras actividades, he puesto en prueba mi propio método. Por ejemplo, yo lo he aplicado para aprender a nadar, y si me dio resultado: yo aprendí a nadar a los 48 años"

Destacó que este método, basado en avanzar de manera progresiva y reforzar habilidades en etapas, fue clave para su éxito. De esta manera, señaló que al asistir a un taller siguió rigurosamente las etapas propuestas por el entrenador, incluso cuando otros alumnos se desmotivaban debido a la repetición. Durante varios meses permaneció en una misma etapa hasta que el entrenador le indicó que podía avanzar. Complementó sus prácticas con ejercicios en casa para fortalecer los músculos. En tan solo seis meses logró aprender a nadar, lo que confirmaría la eficacia de este enfoque.

Importancia del soporte emocional en el éxito académico

El método ha sido implementado por otros docentes en el grupo de estudio Eureka, donde se prepara a estudiantes exclusivamente para la UNI. Gracias a una estricta coordinación entre profesores y al uso uniforme de la metodología, han logrado optimizar los resultados académicos. Incluso, el profesor reveló que técnicas similares, como el llamado “método Singapur”, también se utilizan en colegios de nivel secundario en el extranjero.

Sin embargo, el profesor enfatiza que el éxito del método no depende solo de la estructura técnica. “El soporte emocional juega un papel crucial. Un alumno con problemas anímicos o familiares podría no rendir al máximo a pesar de haber aprendido las técnicas. Por eso, es importante trabajar también en el aspecto motivacional”, sostuvo.

¿Se puede aplicar en la universidad?

El docente también cree que esta metodología es viable en el nivel universitario. “El contenido cambia, pero la técnica es la misma. El estudiante debe identificar patrones, analizar problemas previos y aplicar conocimientos adquiridos para enfrentar nuevos retos”, mencionó. Además, subrayó que la aplicación escalonada de conocimientos es fundamental en cualquier etapa educativa.

El récord de ingresos alcanzado este año no solo refleja el éxito de la metodología, sino también el impacto de un enfoque integral que combina rigor académico, práctica constante y apoyo emocional. “Todos pueden aprender, pero cada quien a su ritmo y con las herramientas adecuadas”, concluyó el docente.