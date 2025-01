Desde su llegada al Perú, Manfred Horn ha sido un docente destacado en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y un pionero en diversos campos. A sus 86 años, continúa impartiendo clases y se enorgullece de haber sido mentor de notables científicos peruanos como Modesto Montoya y Juan Rodríguez.

Manfred Horn Mutschler, un físico alemán, ha marcado profundamente la ciencia en Perú desde que se estableció en el país. Con estudios en Alemania y un doctorado en Canadá, su vida tomó un giro inesperado cuando decidió quedarse en la capital luego de unas vacaciones. Desde entonces, ha trabajado en la UNI, donde fundó los primeros laboratorios de Física.

¿Quién es Manfred Horn Mutschler?

Originario de Alemania, Manfred completó sus estudios en Física en la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich. Su pasión por la ciencia lo llevó a obtener un doctorado en Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Columbia Británica, en Canadá. A los 26 años, llegó a Perú con la intención de tomar unas breves vacaciones tras graduarse de la universidad. Sin embargo, este viaje marcó el inicio de una nueva vida para él: se enamoró del país, se casó y tuvo un hijo.

Desde 1964 en la UNI

El alemán comenzó su trayectoria como docente en la UNI poco después de su llegada en 1964, motivado por un amigo peruano que le habló de la nueva Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Aunque inicialmente tenía la intención de regresar a su país a trabajar en la industria, la oportunidad de participar en la construcción de un nuevo pilar educativo en Perú fue irresistible. Este periodo coincidió con una época económica difícil en Perú, especialmente notoria en la década de los 80, cuando los profesores universitarios también fueron afectados por la crisis.

"Por aquellos años, en 1964, un docente universitario podía tener un sueldo similar al de un diputado. Sin embargo, años después, vino la crisis económica y en la década de los 80' el sueldo llegó a ser de solo 100 dólares al mes. (…) No nos daban en efectivo, nos pagaban con latas de leche, arroz o botellas de aceite", recordó Horn en una entrevista con la agencia Andina.

La UNI es una de las mejores universidades nacionales del Perú. Foto: El Peruano

Logros en la UNI

El docente alemán ha sido pionero en varios campos. Estableció los primeros laboratorios de Física de la universidad y lideró investigaciones cruciales en resonancia magnética, aplicadas inicialmente al estudio de minerales. Su interés por las energías renovables lo llevó a indagar la energía solar desde los años 60, mucho antes de que se convirtiera en un tema de interés global. También participó en la creación del primer programa de doctorado en Física en la UNI, con financiamiento de Suecia.

“En 1960 nadie hablaba de energía solar; las palabras ecología, cambio climático o medio ambiente no existían. Recién en los años 70, a nivel mundial, se mostró un interés por las energías renovables y en los últimos 50 años de mi vida profesional me he dedicado al estudio de la energía solar y su aplicación”, manifestó.

Influencia en sus alumnos

Su influencia ha sido determinante en la formación de algunos de los científicos más destacados de Perú. Entre ellos están Modesto Montoya, conocido por su extensa labor en promoción y divulgación científica; Fernando Ponce, experto en ciencia e ingeniería de materiales, y con un doctorado en la Universidad de Stanford; Benjamín Marticorena, expresidente de Concytec; y Juan Rodríguez, director ejecutivo de Prociencia y profesor principal en la UNI.

“En la UNI tenemos una selección de jóvenes muy capaces y, muchas veces, brillantes. Algunos se quedan, otros se van al extranjero. Es por ello que se está apostando por un programa de doctorado en ciencias con mención en Física para atraer a los mejores talentos”, finalizó.