Cuando el país en el que nacemos cierra las puertas al éxito, migrar se convierte en una necesidad vital. Así comenzó la historia de Gabriel Huamán, un chef peruano que, siendo aún niño, dejó atrás su vida en San Juan de Lurigancho para emigrar a España junto a su familia, una decisión impulsada por su madre. La transición no fue fácil, ya que implicaba empezar de cero en una sociedad completamente diferente. Sin embargo, Gabriel nunca abandonó su sueño de destacar. Hoy es el propietario de Waman, un restaurante que integra la prestigiosa Guía Michelin.

¿Cómo fue su nuevo comienzo en España?

España, uno de los países con mayor población peruana en el extranjero, ofrecía a la familia Huamán la estabilidad laboral que buscaban. La madre de Gabriel fue la primera en emigrar, enfrentando incertidumbre y temor, pero con la determinación de abrir camino para su familia. Dos años después, se unieron a ella en el país europeo.

"Llegamos aquí si no me equivoco en 2008 o 2009, pero mi madre estuvo dos años antes. Fue triste, porque yo era muy niño y me perdí fechas importantes con ella, pero sabía que tenía un propósito. Para mí, fue un reto empezar de cero: nuevos amigos, colegio, barrio, todo mi entorno era diferente", recuerda Gabriel.

Su madre viajó primero a España. Foto: Canal de Youtube - Conquistadores

¿Qué lo motivó a convertirse en chef?

El éxito de Gabriel no habría sido posible sin el apoyo de su madre, quien lo motivó a formarse en un centro de formación básica relacionado con la gastronomía. Aunque al principio enfrentó dificultades, su pasión por la cocina creció con el tiempo.

"Estuve un poco incierto sobre qué hacer con mi futuro, pero mi madre siempre insistió: 'De algo tienes que vivir'. Me llevó a un centro de formación básica, y ahí comenzó mi cercanía con la cocina. Al inicio me fue muy mal ", relató el dueño de Waman.

Sus inicios en la cocina. Foto: Canal de Youtube - Conquistadores

¿Cuándo conoció la Guía Michelin?

Gabriel conoció el exigente mundo de la alta cocina mientras trabajaba en el restaurante Azurmendi, en España, un referente gastronómico con tres estrellas Michelin. Fue allí donde comprendió el significado de las estrellas Michelin y la dedicación que requiere alcanzarlas. Esa experiencia lo marcó profundamente y lo impulsó a perseguir la excelencia en la gastronomía.

Hoy, como propietario de Waman, Gabriel Huamán no solo comparte su herencia culinaria peruana en un país extranjero, sino que también se ha ganado un lugar en la Guía Michelin, consolidando su sueño y llevando el nombre de Perú a la gastronomía de élite.

¿Qué criterios se evalúan en la Guía Michelin?

La Guía Michelin utiliza cinco criterios universales para evaluar la calidad de un restaurante. Estos se aplican de manera uniforme en todo el mundo y son los siguientes: