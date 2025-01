Fabiola Chipoco, fundadora de Tita's Kitchen, ha logrado conquistar el paladar estadounidense con su auténtica comida peruana. Su espíritu emprendedor y habilidades en marketing han sido claves para establecer seis negocios prósperos, aunque el camino no fue fácil. La joven dejó trabajos estables en Perú para buscar oportunidades que le permitieran ser ella misma.

De Lima a Portland: el inicio de un sueño

La historia de Fabiola comienza en Perú, donde desde los 16 años mostró interés por el marketing y la publicidad. Estudió en el Instituto Peruano de Publicidad (IPP) y trabajó como contratista independiente en agencias de publicidad, incluso colaborando con figuras reconocidas como Gisela Valcárcel. Sin embargo, el formato rígido de los trabajos corporativos no le ofrece la libertad que anhelaba.

Decidida a seguir sus sueños, renunció a su empleo y, a los 23 años, emigró a Miami, Florida. En esta ciudad exploró su pasión por el baile, participando en espectáculos de artistas como Pitbull y Enrique Iglesias. Pero los bajos ingresos en esta área la llevaron a buscar nuevas oportunidades en Portland, Oregón, donde comenzó a trabajar vendiendo tickets en las calles.

La historia de éxito de la peruana se dio a conocer por el TikTok de Infomercado y allí, la misma Fabiola explicó lo siguiente en los comentarios: "Vendía tickets (boletos) para tours en Miami, y ganaba por comisión, si vendía un tour me pagaban comisión y si no, no ganaba nada ese día".

El encuentro con la gastronomía

En 2019, Fabiola identificó una oportunidad única: la comida peruana. Inspirada por su herencia cultural y un food truck que visitó en Portland Mercado, se lanzó al sector gastronómico junto a su hermana Fabiana. El apoyo de Carlo, propietario de Don Luchos, les permitió perfeccionar recetas tradicionales peruanas y adquirir valiosos conocimientos del negocio.

Así nació Tita's Kitchen, un food truck que ofrecía auténticos platos peruanos como lomo saltado, tamales y pollo a la brasa. Desde sus inicios, la marca buscó conectar emocionalmente con sus clientes, brindando una experiencia cálida y hogareña.

Superando los desafíos

El camino al éxito no fue sencillo. Encontrar ingredientes de calidad, como el ají amarillo y el rocoto, implicaba importarlos desde California. Además, el sistema tributario estadounidense representó un reto significativo, pero Fabiola no dejó vencer. Con dedicación y estudio, logró cumplir con las estrictas regulaciones.

Otro desafío fue el arduo trabajo requerido para mantener el negocio a flote. Fabiola y su hermana trabajaron largas jornadas, desde las 6 a.m. hasta altas horas de la noche, pero su esfuerzo dio frutos rápidamente.

La expansión de Tita's Kitchen

El éxito inicial permitió a las hermanas Chipoco expandir su negocio. En 2022, inauguraron un segundo food truck en Troutdale, diseñado a su gusto con una inversión de $70,000. Poco después, abrió su primera juguería, Tita's Juice Bar, con una inversión de $30,000. Para noviembre de ese mismo año, sumaron un tercer food truck en Happy Valley.

La creatividad y el deseo de explorar nuevas oportunidades llevaron a Fabiola a diversificar su oferta. En 2023, abrió una segunda juguería en Portland y, en septiembre, lanzó Lil' Funky Donuts en Troutdale, una tienda de mini donuts que rápidamente conquistó a los clientes.

El futuro: expansión y franquicias

Actualmente, Tita's Kitchen cuenta con seis establecimientos y un equipo de 30 empleados, la mayoría de origen latino. Fabiola planea expandirse a Texas, aunque antes realizará un estudio de mercado para garantizar el éxito. Además, contempla la posibilidad de franquiciar su negocio, aunque reconoce que el mayor desafío es mantener la autenticidad de la cocina peruana.