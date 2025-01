Hinchas de Cristal se rinden ante Puma por presentar kit de entrenamiento: "Es una obra de arte"

Sporting Cristal acaba de arrancar una nueva era en cuanto a la vestimenta. Luego de 12 años con Adidas, la institución rimense anunció el pasado 1 de enero con bombos y platillos el inicio de su nueva alianza con Puma, prestigiosa marca alemana, con la que compartirá vínculo por los próximos 7 años con el objetivo de centrar "su enfoque en el sentimiento del hincha celeste" y ofrecer "productos con diseños exclusivos e innovadores que reflejarán la pasión y el orgullo auténtico por nuestros colores".

Palabras que no pasaron desapercibidas, sobre todo para los hinchas de Sporting Cristal, quienes quedaron completamente enamorados del nuevo kit de entrenamiento que presentó la marca Puma en la Florida el 2 de enero y se develaron en un emocionante video que publicó la institución rimense en sus redes sociales.

"Nuestros jugadores recibieron la visita de representantes de PUMA y recibieron sus primeros kits para afrontar la temporada 2025 con solo lo mejor", escribió Sporting Cristal en sus cuentas oficiales. De inmediato, las redes sociales se llenaron de comentarios positivos por parte de los hinchas rimenses, quienes no aguardan por ver la indumentaria oficial.

"Esa casaca está hermosa", "Excelente", "Ojalá que el short titular sea negro", "Cosa bella, cosa hermosa, cosa preciosa", "Desde ya me gusta, quiero ver la camiseta principal", "Ese tono celeste está hermoso", "Hasta el momento ha superado las expectativas", "Pongan todo a la venta ya mismo", "Necesito esa indumentaria de una vez", "¿Qué puedo decir? Es hermosa", "Es una obra de arte", "Comenzamos bien, ojalá, la camiseta no decepcione", "Belleza pura", "Se vienen los mejores diseños con Puma", "Puma se está luciendo", "Puma lo entendió todo", "Tomen todo mi dinero", "De las mejores prendas que he visto", "Si la de entrenamiento está alucinante, no me imagino cómo será la oficial", son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Sporting Cristal estrenó su nuevo kit de entrenamiento para la temporada 2025. Foto: Sporting Cristal

Ante la incesante pregunta de los hinchas celestes, Sporting Cristal informó que la indumentaria oficial para la temporada 2025 saldrá el próximo 7 de enero. Día en el que también los fanáticos no solo podrán adquirir esta prenda, sino también el kit de entrenamiento.

¿Cuándo son los amistosos de Sporting Cristal?

Sporting Cristal enfrentará a la Católica de Chile el domingo 19 de enero por la Tarde Celeste, en el estadio Alberto Gallardo. Posteriormente, el cuadro celeste, una semana más tarde, se medirá ante la Católica de Ecuador en ese mismo escenario.