Contraloría: EsSalud no atendió casi 110.000 recetas médicas en perjuicio de pacientes de Padomi

Entre enero y noviembre del 2024, en EsSalud se han reportado más de 109.000 recetas médicas que figuran como no atendidas en perjuicio de los pacientes del Programa de Atención Domiciliaria (Padomi). Así lo advirtió la Contraloría de la República, el cual señaló que esta situación puso en riesgo la entrega de medicamentos e insumos médicos en las viviendas de los asegurados, quienes habrían tenido problemas para continuar con su tratamiento.

Dentro del total de las recetas médicas no atendidas, existen 3.448.628 unidades de fármacos relacionados al tratamiento de afecciones crónicas, como hipertensión, diabetes, párkinson, entre otras. “El mayor número de medicamentos sin entregar corresponde al subgrupo terapéutico de analgésicos (827.594), entre ellos paracetamol, gabapentina, tramadol y morfina”, explicó la institución fiscalizadora.

Otra cantidad de medicamentos no dados a los pacientes son del subgrupo de agentes que actúan sobre el sistema renina-angiotensina (749.802), como el losartan, irbersatan, enalapril, los cuales son usados para el tratamiento de la hipertensión arterial.

Al cierre del Informe de Orientación n° 099-2024-OCI/0251-SOO, la comisión de control de la Contraloría también no pudo evidenciar que exista un análisis de los motivos por los que estas recetas no fueron entregadas a los pacientes del Padomi. Debido a esto, alertó que, si este problema no se soluciona, los pacientes del Padomi podrían verse afectados en su salud.

Pero eso no es todo. La Contraloría también advirtió que en la farmacia del Padomi se han identificado discordancias entre las dosificaciones y las cantidades totales prescritas en las recetas médicas emitidas y atendidas durante el periodo de setiembre y noviembre del 2024. Esto podría generar las quejas de los pacientes al no recibir los medicamentos indicados.

Por ejemplo, se han detectado que recetas con entregas de 6.000 unidades de determinados medicamentos, como atorvastatina o enalaprin para un mes de consumo. “Se desconoce el origen de dichos errores, pero han sido atendidas en farmacia por cantidades que fluctuaban entre 30 y 60 unidades, sin evidenciarse el motivo de tales asignaciones”, respondió.

La Contraloría ha recomendado comunicar estas irregularidades a la presidenta de EsSalud, Maria Elena Aguilar, para que tomes las acciones correspondientes.