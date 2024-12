El Gobierno todavía no oficializa los días no laborables ni feriados para el 2025. Foto: Andina/Calendarpedia

El Gobierno todavía no oficializa los días no laborables ni feriados para el 2025. Foto: Andina/Calendarpedia

Este año, el sector público ha tenido 26 feriados, en comparación con los 12 del 2020. Por ese motivo, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, solicitó, a través de un documento, a la presidenta Dina Boluarte la reducción de los feriados compensables en el año 2025 para no afectar la economía y la atención adecuada de los servicios públicos.

Gutiérrez resaltó en el documento los efectos negativos que produce la aprobación de feriados compensable en un corto espacio de tiempo, tanto en la productividad de las entidades como en los conflictos laborales que estos generan. Y es que el Perú, en el ranking internacional de países, se posiciona con el mayor número de días de descanso remunerado en Sudamérica.

"En el año 2020, el Perú contaba con 12 feriados no laborales declarados por ley, no obstante, en los últimos años se aprobó 4 nuevas festividades no laborables, por lo que suman 16 días los días de descanso remunerados para los trabajadores del sector público y privado, aumentándose a 46 si consideramos los 30 días de su periodo vacacional, convirtiendo de esta manera al Perú en país menos atractivo para las inversiones debido a los costos que se tiene que asumir para pagar una contraprestación", señaló el organismo.

La entidad también destacó que los feriados en el sector público tienen efectos negativos sobre los ciudadanos, ya que la reducción en las horas de atención genera frustración al dificultar la realización de gestiones relacionadas con sus derechos civiles, sociales y económicos. Además, señaló que estas interrupciones afectan particularmente a los servicios esenciales, como la educación, siendo los estudiantes los más perjudicados.

"Estas medidas también generan perjuicio a los trabajadores porque al recuperar las horas no trabajadas laboran más de 8 horas diarias y 48 horas semanales, en contradicción con lo que indica la Constitución. Esta situación hace que los servidores públicos, en muchos casos para no recuperar horas, soliciten vacaciones en la misma fecha de los feriados, afectando aún más la productividad de las entidades", dijo Gutiérrez.

Por esta razón, exhortó a realizar un análisis exhaustivo en la aprobación de los feriados compensables, así como una evaluación técnico-económica previa a la autorización de feriados no laborales.