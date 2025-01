Disney en Estados Unidos 2025: las 3 atracciones que dejarán de estar disponibles en Florida

Disney ha anunciado importantes cambios en sus parques temáticos para el año 2025, incluyendo el cierre de varias atracciones icónicas. Sin embargo, la empresa norteamericana promete nuevas experiencias que revitalizarán la magia en sus instalaciones. En la siguiente nota te detallamos las 3 atracciones que dejarán de estar disponibles en Florida.

El gigante del entretenimiento ha revelado que algunas de sus atracciones más queridas en el Magic Kingdom, parte del ‘Walt Disney World Resort’ en Orlando, Florida, cerrarán definitivamente. Entre las atracciones que dejarán de estar disponibles se encuentran Rivers of America, Tom Sawyer Island y Liberty Square Riverboat. A pesar de estas despedidas, los fanáticos pueden estar tranquilos, ya que Disney está preparando una serie de nuevas experiencias que prometen sorprender a los visitantes.

Foto: Florida Today

Josh D'Amaro, presidente de Disney Experiences, explicó que estos cierres son parte de un esfuerzo por actualizar el parque, que incluirá áreas dedicadas a las franquicias ‘Cars’ y a los villanos de Disney. “En esta nueva tierra, verán historias a gran escala que solo Disney puede ofrecer”, afirmó D'Amaro.

Nuevas atracciones que llegarán en 2025

Con la mirada puesta en el futuro, Disney ha anunciado varias atracciones emocionantes que se integrarán a su oferta en 2025. Una de las más esperadas es The Exciting Adventures of Indiana Jones, que se ubicará en Disney’s Animal Kingdom.

Esta atracción inmersiva llevará a los visitantes a un pueblo ficticio en el corazón de la selva tropical de América, donde podrán explorar un misterioso templo maya, prometiendo una experiencia única llena de aventura.

Experiencias inspiradas en 'Encanto' y 'Monsters, Inc.'

Otra de las nuevas incorporaciones será una atracción dedicada a Encanto, también en Disney’s Animal Kingdom. Los visitantes tendrán la oportunidad de explorar ‘Casita’, recreando el día después de que Antonio recibe su don para comunicarse con los animales. Además, se presentará Laugh Factory, la primera montaña rusa suspendida de Disney, que se ubicará en una nueva área basada en Monsters, Inc.. Esta atracción innovadora combinará diversión y adrenalina, ofreciendo una experiencia única en el parque.

Expansión del universo Disney

Durante el evento ‘D23: The Ultimate Disney Fan Event Presented by Visa’, D'Amaro también adelantó que se integrarán nuevas atracciones relacionadas con las franquicias Marvel y Avatar. “Con tantas historias maravillosas de Disney para contar, estamos entusiasmados por dar vida a una cantidad sin precedentes de nuevos proyectos en el futuro cercano”, concluyó D’Amaro. Estas adiciones no solo ampliarán el universo Disney, sino que también reafirmarán el compromiso de la compañía de ofrecer experiencias inolvidables para todas las edades.

Aunque algunas atracciones icónicas quedarán en el recuerdo, las nuevas incorporaciones prometen mantener la magia y sorprender a sus visitantes, asegurando que Disney siga siendo un destino imperdible para las familias y los amantes del entretenimiento.