Los feriados y días no laborables son muy esperados por todos los trabajadores en el Perú. Esto se debe a que durante estas fechas muchos aprovechan para descansar y salir de la rutina laboral. En ese sentido, es importante conocer las últimas fechas para que los trabajadores puedan hacer una pausa en su trabajo.

En esa línea, es relevante saber si el jueves 26 de diciembre será un día feriado o un día no laborable. Esta interrogante es válida, ya que el Gobierno declaró el 23 y 24 de diciembre como días no laborables previos a la Navidad.

¿Es feriado o día no laborable el 26 de diciembre en Perú?

Según el calendario oficial de feriados y días no laborables, el jueves 26 de diciembre, fecha posterior a la Navidad, no ha sido considerado ni feriado ni día no laborable. Por lo tanto, para esta fecha, los trabajadores deberán acudir a sus centros de labores. El calendario dejó disfrutar a miles de peruanos el lunes 23 y martes 24, días antes de la Navidad, debido a que fueron consideras días no laborables.

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

Los días no laborables, destinados a beneficiar a los trabajadores del sector público, son de gran importancia, ya que se consideran días hábiles. A diferencia de los días feriados, las horas no trabajadas deben ser compensadas en los diez días inmediatos siguientes, o en el momento que determine el responsable de cada entidad pública, según las necesidades específicas que se presenten.

En el sector privado, donde la adhesión a estos días no laborables es de carácter voluntario, corresponderá al empleador y a los trabajadores acordar la forma de recuperar las horas no trabajadas. En caso de falta de acuerdo, la decisión final recaerá en el empleador del centro de trabajo.

En este contexto, es fundamental resaltar la importancia de la negociación y el acuerdo entre empleadores y trabajadores para garantizar un ambiente laboral armonioso y equitativo. La flexibilidad y la comunicación efectiva son clave para resolver cualquier discrepancia que pueda surgir en relación con la compensación de las horas no trabajadas en días no laborables.

25 de diciembre: ¿por qué se celebra la Navidad en esta fecha?

La Navidad se celebra el 25 de diciembre porque esta fecha fue establecida por la Iglesia Católica en el siglo IV como la conmemoración del nacimiento de Jesucristo. Aunque los Evangelios no especifican la fecha exacta del nacimiento de Jesús, la elección del 25 de diciembre tiene raíces históricas y simbólicas.

Sincretismo con festividades paganas : Antes del cristianismo, muchas culturas celebraban festividades relacionadas con el solsticio de invierno alrededor del 25 de diciembre. En el Imperio Romano, por ejemplo, se festejaba el Natalis Solis Invicti (Nacimiento del Sol Invicto), una celebración al dios Sol que marcaba el fin de los días más cortos del año y el comienzo del alargamiento de la luz solar. Al adoptar esta fecha, la Iglesia facilitó la conversión de los pueblos paganos al cristianismo.

Simbolismo de la luz : Jesús es considerado por los cristianos como la "luz del mundo". El simbolismo del solsticio de invierno, cuando la luz empieza a ganar terreno sobre la oscuridad, encajaba con la narrativa cristiana del nacimiento de Cristo como el portador de esperanza y salvación.

Establecimiento oficial por la Iglesia : El papa Julio I, en el siglo IV, fue quien normalmente se creía con haber fijado el 25 de diciembre como la fecha oficial para celebrar el nacimiento de Jesús. Esta decisión buscaba unificar las prácticas cristianas en torno a una fecha común.