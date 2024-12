El último feriado largo en Perú será de 5 días por Año Nuevo 2025: estos trabajadores podrán disfrutarlo

Después del feriado por la Navidad, se acerca la fiesta de fin de año. Durante este tiempo, miles de trabajadores podrán disfrutar del último feriado largo que ofrecerá el año 2024. Esta situación genera expectativa, sobre todo en quienes laboran en el sector privado y público. En ese contexto, es importante revisar desde cuándo inicia el último feriado largo en el Perú.

Por otro lado, los trabajadores públicos y del privado, deben conocer sobre las diferencias que hay entre un día no laborables y una fecha feriada. Revisa todos los detalles en esta nota.

Último feriado largo en Perú: ¿cuándo empieza?

El último feriado largo en Perú se extiende del 28 al 31 de diciembre. Los días sábado 28 y domingo 29 no son considerados feriados ni días no laborables, pero suelen ser días de descanso habituales para la mayoría de las personas. Estos días se enlazan con el lunes 30 y el martes 31, que son días no laborables, marcando así el cierre del año laboral. Al sumar el feriado del 1 de enero de 2025, se obtiene un total de cinco días consecutivos de descanso para celebrar el fin de año.

Es una excelente oportunidad para hacer planes y disfrutar de tiempo de calidad en familia. Se pueden organizar salidas, reuniones, actividades recreativas o simplemente relajarse y disfrutar de momentos especiales juntos. ¡Aprovecha estos días para crear recuerdos inolvidables y celebrar la llegada del nuevo año de manera especial!

Feriado largo en Perú por Año Nuevo 2025: ¿quiénes podrán descansar?

Durante el último feriado largo, pudieron descansar todos los trabajadores que así lo desearon, especialmente aquellos que laboran en el sector privado o son independientes. Por otro lado, los trabajadores del sector público tuvieron la oportunidad de descansar desde el sábado 28 y domingo 29, días habituales de descanso. Sin embargo, fue obligatorio para ellos descansar el lunes 31 y martes 31, ya que fueron días no laborables. Además, se sumó el feriado del 1 de enero del año 2025.

PUEDES VER: La buena noticia para los trabajadores en Perú que esperan el aumento del sueldo mínimo después de Navidad

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborables?

Los días no laborables, destinados a beneficiar a los trabajadores del sector público, son de gran importancia, ya que se consideran días hábiles. A diferencia de los días feriados, las horas no trabajadas deben ser compensadas en los diez días inmediatos siguientes, o en el momento que determine el responsable de cada entidad pública, según las necesidades específicas que se presenten.

En el sector privado, donde la adhesión a estos días no laborables es de carácter voluntario, corresponderá al empleador y a los trabajadores acordar la forma de recuperar las horas no trabajadas. En caso de falta de acuerdo, la decisión final recaerá en el empleador del centro de trabajo.