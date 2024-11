Grifos en Arequipa se quedan sin GLP por bloqueo de mineros en la carretera Panamericana Sur

La mayoría de grifos en Arequipa se quedan sin Gas de Licuado de Petróleo (GLP) por la protesta de mineros y la toma de carretera de la Panamericana Sur, a la altura del Puente Ocoña, en Camaná. Dichos trabajadores exigen la ampliación de la fecha límite para la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Ante la manifestación de los mineros, el presidente de la Asociación de Grifos, Magno Salas, señaló que el tiempo de viaje de Arequipa a Lima y de Lima a Arequipa se incrementó. Además, aseguró que en total el 80% de estaciones de servicio no cuentan con GLP.

"La restricción que hay en los diferentes puntos en la carretera de la Panamericana Sur ocasiona que el viaje que se realizaba en 72 horas, ahora se haga en más de 8 días. Además, que se eleve el costo y provoca el desabastecimiento de combustible en las estaciones de servicio", declaró Salas en diálogo con América TV.

Además, explicó que los grifos abastecen de combustible cada ciertas horas, debido a que los vehículos con GLP se demoran varios días en llegar a Arequipa, desde Ica.

Mineros artesanales continúan protestando en exteriores del Congreso y en carretera Panamericana Sur. Foto: La República

Conductores se pronuncian sobre escasez de GLP

Los choferes se manifestaron acerca de la escasez de GLP en los grifos de Arequipa e informaron que el precio de este gas han aumentado debido al bloqueo de las vías. En esa línea, reconocieron que los más afectados con esta situación son los taxistas de la región.

"He recorrido varios grifos y no hay GLP hasta por lo menos el medio día. Este grifo ha informado por su página de Facebook que tiene y por eso estoy haciendo la cola. Voy a llenar el carro de GLP porque después no sabemos hasta cuándo no tendremos gas", manifestó un conductor a Canal N.

"Es el único grifo de Centenario que ha colocado precios de GLP. Varios ya han quitado los precios porque no tenían nada. El GLP estaba 6.70 luego subió a 7.00 y ha aumentado a más", dijo otro ciudadano.

Una gran fila de vehículos se registra en los grifos de Arequipa. Foto: Canal N

Bloqueo de mineros en Panamericana Sur

Los mineros continúan bloqueando la Panamericana Sur y manifestando en los exteriores del Congreso de la República debido a que esperan que el Gobierno amplié el Reinfo por al menos dos años más. La protesta de dichos trabajadores también se reporta en el kilómetro 440 de Nasca, en la región de Ica, y en el kilómetro 782 a la altura del Puente Ocoña, en Camaná, Arequipa.

Ante ello, la Comisión de Energía y Minas del Congreso evalúa si se llevará a cabo una nueva extensión del plazo del Reinfo.