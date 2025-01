Tiembla Netflix y Disney+: Elon Musk lanza su nueva plataforma y podrás verla en cualquier Smart TV

Elon Musk se ha vuelto tendencia en las redes sociales, luego de que lanzara 'X TV', su nueva plataforma de streaming que buscará competir contra Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, entre otros servicios similares. Por el momento, la aplicación solo se encuentra disponible en los televisores con Google TV; sin embargo, hay una forma de acceder a ella desde cualquier Smart TV. Aquí vamos a enseñarte.

¿Qué es X TV y qué contenido ofrece?

Si tienes una cuenta en X (antes conocida como Twitter), habrás notado que la red socialno solo permite compartir mensajes de texto y fotos, también es posible publicar videos. Precisamente, para acercar ese contenido a los usuarios es que el magnate decidió anunciar 'X TV', una nueva plataforma que también contará con material exclusivo, es decir, no podrás encontrarla en otros medios.

Según informa AndroidPhoria, además de los videos publicados en X, las personas que instalen 'X TV' en sus televisores inteligentes podrán disfrutar de algunas transmisiones exclusivas. Por ejemplo, se ha confirmado que podremos ver los lanzamientos de SpaceX (otra compañía de Elon Musk), así como partidos de baloncesto de los equipos de la NBA.

X TV guarda muchas semajanzas con YouTube, no solo porque su contenido es totalmente gratuito (no tendrás que pagar ninguna suscripción mensual), también por su interfaz. Basta con ingresar a la plataforma en tu Smart TV para que notes las semajanzas: tiene una lista de videos recomendados, un botón de Búsqueda y podemos ver clips por categorías: noticias, deportes, virales, etc.

Otra similitud entre X TV y YouTube es su modelo de negocio, ya que ambas plataformas obtienen ingresos a través de la publicidad. Es decir, es posible que veas anuncios antes de empezar la reproducción de los videos. No obstante, Elon Musk ha asegurado que no serán tantos, así que posiblemente no veamos anuncios dentro de los videos largos.

Vale resaltar que X TV cuenta también con herramientas interesantes que la diferencian de YouTube. Por ejemplo, Replay TV que sirve para retroceder el en vivo y Startover TV que nos permite reiniciar el en vivo. También tenemos 'Grabadora en la nube' que, como su nombre lo indica, permite guardar el contenido para verlo más tarde, aunque no tengas conexión a internet.

¿Cómo instalar X TV en tu Smart TV?

Por el momento, X TV solo está disponible en Estados Unidos y otros países elegidos, pero la lista promete ampliarse pronto. Instalar esta app en tu televisor inteligente es muy sencillo, solo debes asegurarte de que tenga un sistema operativo compatible. En caso tengas un Smart TV de LG, podrás encontrar la plataforma en su tienda de aplicaciones, ya que es compatible con webOS.

Los televisores fabricados por Xiaomi, Hisense, Sony, TCL, Philips, entre otras marcas, también son compatibles con X TV, siempre y cuando funcionen con Google TV o Android TV. En caso poseas un Smart TV de Samsung, no podrás acceder a la plataforma de Elon Musk, ya que no está disponible en el sistema operativo Tizen (al menos por el momento).

Afortunadamente, existe una forma de acceder a XTV en tu televisor Samsung o de cualquier otra marca que no sea compatible. Para lograrlo, tendrás que adquirir un Google Chromecast (de última generación) o un Amazon Fire TV. Estos dispositivos se conectan al puerto HDMI de tu Smart TV y te permiten tener un nuevo sistema operativo con su propia tienda de apps.