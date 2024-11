El presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, señaló que los temblores ocurridos en Lima se deben a que el país se encuentra en una zona sísmica, "en donde la placa de Nazca choca con la placa Sudamericana". En ese sentido, señaló que los ciudadanos deben de estar preparados, debido a que pueden ocurrir sismos de mayor magnitud.

"Somos un país de sismos. Entonces lo más raro es que no ocurran sismos. Los sismos es una dinámica activa que hay entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. En el Perú los sismos han ocurrido, están ocurriendo y van a seguir ocurriendo por siempre", declaró el ingeniero Tavera a La República.

"Todos los países que están al rededor del Océano Pacífico son parte de esa zona que se le conoce como cinturón de fuego de Pacífico ¿Por qué se llama así? Porque ahí ocurre más del 80% de sismos que se producen en el mundo", agregó.

Se registran sismos en Perú. Foto: Andina

Grandes sismos pueden ocurrir en Perú

Tavera señaló que el Perú nuevamente puede experimentar sismos de 8,0 como se registró en Pisco en el 2007. Asimismo, aclaró que los terremotos no se pueden predecir, pero sí se espera que se registre movimientos telúricos "siempre" en el país, debido a las placas tectónicas.

"Históricamente hemos tenido sismos de magnitud 8 en Pisco. En el pasado hemos tenido de 8,5. Los sismos son cíclicos, los sismos vuelven en el tiempo; por lo tanto, estos grandes sismos en algún momento se van a repetir", manifestó.

Viviendas resultan afectadas por sismos de gran magnitud. Foto: Andina

El problema de las construcciones en Lima

El especialista del IGP consideró que el problema de que ocurran sismos en Lima y en diferentes partes del país son las construcciones de las viviendas, debido a que muchas de estas son realizadas de manera informal.

"El problema no son los sismos. Cuando ocurre un sismo sacude el suelo, si la casa no se cae no hay heridos, no hay muertos. Si la casa se cae, hay personas heridas o pierden la vida. El problema no es el sismo sino como están construidas las casas, en qué zona se han construido. Ese es el problema. Tenemos que trabajar en verificar cómo está construida nuestra casa, sobre que suelo y que materiales han utilizado. Si hacemos eso, se reducirá nuestro nivel de exposición ante los sismos", manifestó.