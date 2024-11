El preciso momento en que un bus del Metropolitano atropella a un perro en Cercado de Lima

Una nueva denuncia de maltrato animal ha conmocionado a miles de peruanos. Esta vez, un bus del Metropolitano atropelló a un perro que ingresó a la vía exclusiva de este sistema en el cruce de los jirones Lampa y Puno, en el Cercado de Lima.

El atentado fue denunciado por la página Animales Libres de Crueldad y Opresión (ALCO) en su cuenta de X mediante la publicación del video de una cámara de seguridad de la zona, donde se observa el preciso instante del accidente vehicular.

En las imágenes se puede ver que, alrededor de las 7.46 a. m. del último 2 de noviembre, el bus del Metropolitano arrolla al can con las ruedas delanteras. Se detiene por un momento y continúa su trayecto. El perro, con las patas completamente rotas, se arrastra por la vereda ante la vista indiferente de algunos transeúntes.

"Hace unas horas, el Metropolitano administrado por ATU atropelló a un perrito y lo dejó tirado, gritando de dolor. No es la primera vez que a sus choferes criminales matan gatos y perros. La ley no existe para ellos. Duele ver el video", se lee en la descripción del video.

Según la usuaria Rosalin Rivadeneyra, un grupo de personas auxiliaron al animal y lo llevaron a la veterinaria para curar sus heridas. Sin embargo, el perrito habría fallecido debido a una hemorragia interna.

“Gracias a una chica que estaba por el lugar, junto a otras personas, lo auxiliaron y pudieron ubicar a su dueño y llevarlo a la veterinaria, lamentablemente no sobrevivió debido a una hemorragia interna. Edu ya está en el arcoíris con los demás animalitos. Por favor, difundan esta publicación, no es posible que seamos tan insensibles ante el sufrimiento de un animalito”, expresó en Facebook.

Transeúntes auxiliaron al can herido en plena vía del Metropolitano. Foto: difusión

Perro fue llevado a una veterinaria tras el accidente. Foto: difusión

Respuesta de la ATU

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se pronunció sobre este caso. A través de un comunicado, informó que el bus que atropelló al perro pertenece a la empresa concesionaria Lima Vías Express. Además, señala que el animal fue auxiliado por una camioneta policial, que lo trasladó a una veterinaria.

“La ATU ha solicitado a la empresa concesionaria remitir, a la brevedad, un informe con el descargo de su operador y las medias que se adoptarán si corresponde”, indica el comunicado publicado este viernes 8 de noviembre.