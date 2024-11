Gremios de transportistas anuncian que no acatarán paro durante APEC tras reunirse con el Gobierno

Los gremios de transportistas formales anunciaron que no acatarán el paro nacional que se realizará durante el APEC luego de que se reunieran con el primer ministro, Gustavo Adrianzén. El presidente de la fundación Transitemos, Edwin Derteano, señaló que las empresas de transporte no deben de dar una "mala imagen" a los participantes del foro y aseguró que el transporte de carga, urbano e interprovincial no se sumarán a la protesta.

"Primero es el Perú. El APEC representa para el Perú, inversión, trabajo, más transporte, un futuro provisorio que nuestro país se lo merece (...) No le podemos meter cabe al país. Arreglemos nuestros problemas cuando se hayan ido los invitados y no demos una mala imagen", manifestó Edwin Derteano, presidente de la fundación Transitemos.

"Representamos a todo el transporte formal de carga, de pasajeros, urbano e interprovincial. Ellos (quienes convocan al paro) están mezclando la problemática del transporte que es real. El transporte está seriamente afectado por la informalidad. Están matando a los conductores y eso es una realidad. Ellos están añadiendo otros fines que no es el tema de inseguridad, quieren legalizar a los colectivos", añadió.

Gustavo Adrianzén sobre paro nacional de transportistas

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, indicó que un grupo de transportistas han "mostrado su solidaridad" y han decidido no participar del paro nacional. Asimismo, se comprometió a realizar diversas acciones y cumplir con las demandas de los transportistas "después de APEC".

"Hemos escuchado a cada uno de los representantes, hemos escuchado sus preocupaciones respecto al tema de inseguridad, hemos escuchado lo nocivo que resulta para el transporte que haya informalidad en el país. Lo peligroso que resulta para los ciudadanos que haya informalidad en el transporte. Hemos escuchado la adhesión que este gremio de transportes formales ha hecho al pronunciamiento que llama a la paz, a la seguridad, a la tranquilidad durante la jornada de APEC", declaró el primer ministro, Adrianzén.

"Ellos han mostrado su solidaridad (...) Tenemos asignaturas pendientes que hemos quedado con ellos en trabajar inmediatamente después de APEC", agregó.

Acusan a los protestantes de ser informales

El grupo de transportistas que se reunió con el primer ministro señalaron que las personas que protestarán este 13, 14 y 15 de noviembre, durante el foro APEC, son "informales". Derteano consideró que dichos trabajadores deben de "recapacitar" y no convocar a un paro nacional.

"El concepto informal tenemos que entenderlo como un tema temporal no se debe extender, una persona puede comenzar un negocio informal pero su meta tiene que ser formalizarse (...) Deberían de recapacitar porque antes de ser transportistas informales son peruanos y primero está el Perú", dijo.