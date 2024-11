El foro APEC Perú 2024 está por empezar la próxima semana de noviembre, y como se ha tenido previsto por varios gremios correspondientes a diversos sectores, se estará realizando un Paro Nacional que exige al Gobierno de Dina Boluarte mayores garantías para su seguridad, al igual que la destitución de la mandataria. En ese sentido, Martín Valeriano, el representante de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), ha confirmado que dicho gremio se unirá a las protestas programadas del 13 al 15 de noviembre.

Sobre esta decisión de participar en la protesta luego de que la Anitra ha sido uno de los gremios que el gobierno mantuvo una mesa de diálogo, Valeriano explicó al medio América, que "hasta el momento no hemos sido atendidos por el gobierno, también no hemos tenido respuesta por parte del Ministerio del Interior. Siguen las extorsiones, siguen las muestras, y entendemos que no solo las empresas de transporte (...), además, la Policía Nacional del Perú (PNP) no está haciendo nada ".

Anitra acatará Paro Nacional en fechas del APEC

Anitra, según Valeriano, es un gremio de transporte del cual están suscritos 470 empresas del rubro, contando con 20.000 vehículos operativos que paralizarán sus labores para esta fecha que se ha convocado a protestar.

Además, denuncia que el ministro del Interior, Juan Santinváñez, no ha respondido ni dado respuestas que puedan asegurar la vida de los transportistas, resaltando los trágicos eventos como la quema de buses, los intentos de asesinatos, los sicariatos, citando a la cifra del Sinadef, que indica que las muertes en este 2024, han alcanzado los 1.600 muertos por homicidio.

Propuestas de los gremios que acatarán el paro

Valeriano indicó que también han recibido apoyo de otros gremios de seguridad ciudadana, como los ronderos en Cajamarca, que llegaron a sumarse las protestas en Lima. Con ellos, y una mesa multisectorial, lograron concretar algunas propuestas para que sean presentadas ante el Congreso.

"Se ha acordado llevar una propuesta donde se realicen rondas urbanas en Lima, y dado que ya la policía no se abastece, la ciudadanía tendría que realizar grupos, junto a su municipio, para realizar vigilias y dar más seguridad a la población", comentó Valeriano sobre una de las ideas que se tiene planeado presentar a los parlamentarios peruanos.

¿Qué piden los gremios que acatarán el paro?

Para este nuevo paro nacional, que se celebrará del 13 al 15 de noviembre en fechas del Foro APEC 2024, son varios los gremios que acoplan sus demandas que puede variar dependiendo al sector donde provienen. Sin embargo, la mayoría de ellas exigen que se derogue la Ley 32108, o conocida como ley pro crimen organizado, que no permitiría a los fiscales y policías allanar las casas de bandas criminales como extorsionadores o narcotraficantes sin antes la parte acusada tenga un abogado. Otros gremios piden lo siguiente: