Policías auxilian y adoptan a perrito callejero que sangraba en calle de Cusco [VIDEO]

Una escena conmovedora protagonizaron tres policías y un perrito herido a un costado de la Plaza Túpac Amaru, en pleno Centro Histórico de Cusco. En un acto de humanidad, los agentes auxiliaron al animal que yacía en el suelo sangrando de la cabeza y del oído ante la vista y paciencia de las personas que transitaban por la zona.

Las imágenes del enternecedor rescate fueron compartidas a través de Facebook. En el vídeo se observa a dos mujeres policías y un tercer efectivo sostener cuidadosamente la cabeza del animal, para limpiarlo con agua oxigenada. Un transeúnte los ayuda en la labor. Con movimientos suaves, una de las agentes intenta retirar la sangre del oído del animal.

En un segundo vídeo, las imágenes muestran al animal siendo atendido en una veterinaria. El perrito, agradece con lamidos cariñosos a sus rescatistas y mansamente permite que lo acaricien e intente apaciguarlo. Ante la presencia policial, la veterinaria revisa las extremidades del can para descartar otras lesiones.

Por fortuna, el perrito no se quedará sin hogar, debido a que sus rescatistas decidieron que, luego de recuperase, el can sea trasladado a la Región Policial de Cusco para recibir los cuidados y atención que necesita. El gesto fue felicitado por numerosos internautas que no dudaron en dirigir sus mejores deseos a los generosos policías.