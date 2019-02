Células madre, las células del futuro

Hace más de 60 años se descubrieron las células madre hematopoyéticas sanguíneas. Este tipo de células, en la actualidad, sirven para tratar diversas enfermedades tales como leucemia, cánceres líquidos, anemia crónica, y todas las enfermedades relacionadas con el sistema sanguíneo y linfático.

Con un éxito sorprendente, en el Perú, el 97% de casos tratados de leucemia con células madre, son curados. Datos del INEN.

Recientemente, aproximadamente diez años atráss se descubren las células mesenquimales (MSCs), que son células madre multipotentes que se pueden diferenciar a diversos tipos celulares manteniendo una alta capacidad de auto renovación.

Deben su nombre de mesenquimal a su habilidad para diferenciarse en otros tipos celulares a partir del mesodermo. Aunque se aislaron por primera vez en la médula ósea, actualmente se obtienen de muchos tejidos incluyendo tejido adiposo, aunque su manipulación es difícil por la misma característica del adipocito. Sin embargo, en el tejido del cordón umbilical, estas son ricas en cantidad, potencia y calidad.

Se ha demostrado que estas células pueden diferenciarse in vitro o in vivo a adipocitos, condrocitos, osteoblastos, neuronas, hepatocitos y células pancreáticas. Partiendo de esta premisa, podemos afirmar que las células madre de cordón umbilical son las células que un futuro no muy lejano, podrán ser usada como base para la fabricación de tejidos, cartílagos y órganos.



(*) Científico de BioFab Perú.

