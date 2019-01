Tres alumnos de la UNI participarán en concurso mundial de programación

Tres jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) viajarán a la India, con todos los gastos pagados para participar en la final del Concurso Mundial de Programación, Codevita, organizado por la empresa de tecnología Tata Consultancy Services.

Hans Acha, Bryan Cipriano y Hans Amaro, son los tres estudiantes de ingeniería, que compitieron con más de 3,400 jóvenes de América Latina que se inscribieron en este concurso.

Durante su estadía Hans Acha, Bryan Cipriano y Hans Amaro, participarán en diferentes tours para conocer el país y concursarán por la posibilidad de ganar uno de los premios para los tres mejores participantes.

Los peruanos competirán con otros 25 finalistas del mundo. El primer puesto del concurso otorga un premio de US$ 10 mil, el segundo lugar US$ 7 mil y el tercer lugar US$ 3 mil.

CodeVita, es considerado uno de los concursos de programación más importantes del mundo gracias a la calidad de los participantes, al prestigio de TCS como organizador y a los desafíos que se deben solucionar.

La empresa con origen indio se encarga de costear los gastos que representan los viajes y estadía de los participantes, así como servir de apoyo para los trámites de solicitud de visa para los tres jóvenes peruanos.

Asímismo, Tata Consultancy Services. (TCS) brinda un tour por la ciudad que acoge a los finalistas del concurso, para que los jóvenes conozcan de cerca la cultura y gastronomía de la India.