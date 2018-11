Taxista denuncia que fue agredido por pasajero porque se demoró en recogerlo

Un taxista por aplicativo denunció haber sido víctima de agresión por parte de un pasajero, solo porque se demoró en recogerlo. El hecho ocurrió en el distrito de La Molina.

Jaime Chizán Larrea, de 59 años, contó que el joven le propinó puñetes en la cara y en el oído. Producto de los golpes, el taxista terminó chocando contra un poste de la zona.

“Me ha comenzado a agredir, a meterme puñetes y yo lo único que hice fue cubrirme con mis brazos. Me ha salido sangre del oído [...], me ha reventado el labio y me he chocado sobre un poste”, dijo el agraviado a América Noticias.

Según Chizán Larrea, el pasajero identificado como Mauricio Palma Castillo lo insultaba mientras lo golpeaba y tras la agresión se bajó del auto y se fue como si nada hubiera ocurrido.

Tras la agresión el taxista fue auxiliado por un patrullero de la zona y se dirigió a la comisaría para levantar la denuncia correspondiente. El joven pasajero de 23 años fue ubicado rápidamente y trasladado a la comisaría de las Praderas de La Molina.

El conductor denunció a Palma Castillo por lesiones y por los daños ocasionados en el vehículo. Él pide que el agresor se haga responsable de lo sucedido.