Venezolanos acusan en Trabajo a empresa de no pagarles sus sueldos

Entre 15 y 20 venezolanos acusaron a la empresa Consersur de no pagarles sus sueldos ni bonos hace un mes y medio en promedio por el trabajo que realizaron. La queja la comunicaron a la Gerencia Regional de Trabajo ayer.

Ellos se dedicaban a ofrecer los servicios (venta de celulares y chips) y la portabilidad de la línea Claro. Los extranjeros señalaron que, por recomendación de algunos conocidos, no firmaron contrato.

Cuando consultaron sobre los beneficios del puesto, les informaron que les pagarían mil soles como sueldo fijo y otros bonos por el cumplimiento de metas y la venta de equipos. Incluso, algunos venezolanos dejaron su anterior puesto de trabajo.

A quien acusan es a Jhonatan Alcázar, fue su supervisor y con él tuvieron trato directo. En su defensa, Alcázar indicó que él no es el responsable y que hay algunos trabajadores que solo trabajaron por cuatro días, lo que ellos toman como tiempo de prueba. Dijo que no se habló de ningún contrato.

El gerente de Trabajo, José Carpio Quintana, observó que habrían hasta cuatro faltas de parte de la empresa, la que podría ser multada: no tenerlos en planilla, no darles seguro, no darles acceso a pensión y la falta de contrato.