Hay 390 atractivos turísticos que no son explotados

Edwar Quispe

Arequipa

De los más de 390 atractivos turísticos que tiene la región Arequipa, sólo uno es explotado, el Cañón del Colca en Caylloma. Según la especialista en turismo del Gobierno Regional, Noemí Molina Huanca, cada provincia debería contar por lo menos con un atractivo turístico que cuente con vías accesibles y servicios para los visitantes extranjeros y nacionales, lo cual al día de hoy no sucede.

Un ejemplo claro ocurre en la provincia de Cotahuasi, que cada año promociona uno de los cañones más profundos del mundo que no es atractivo para los turistas. La causa, no existe calidad en su servicios (hospedaje, alimentación, higiene, etc), además de que no ha mejorado sus rutas de acceso.

En promedio un turista se queda dos días y medio en la ciudad e invierte alrededor de 150 a 200 dólares, por ello los viajeros prefieren los lugares con carreteras habilitadas que garanticen viajes cortos y seguridad.

Este y otros puntos serán tratados en el II Encuentro Macroregional de Municipios Turísticos 2018. El evento se llevará a cabo en la Universidad Católica de Santa María, el lunes 24 próximo. Ese día se hablará sobre cómo desarrollar corredores turísticos con otras regiones. Especialistas tratarán los temas de accesibilidad entre poblados y provincias.

Se realizará el martes 25 en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). En esta fecha se llevará a cabo el II encuentro de Escuelas de Turismo. ß