Ate Vitarte: vecinos preocupados ante la presencia de basura cerca a hospital

Los vecinos del distrito de Ate Vitarte denunciaron nuevamente la presencia de basura acumulada en la vía pública. El hecho que ocurre exactamente a espaldas de un centro médico del distrito genera preocupación por la posibilidad de proliferación de enfermedades.

“Quisiera denunciar al centro de salud Fortaleza y a la municipalidad de Ate Vitarte, ya que no han hecho nada hasta ahora con este gran problema de contaminación que tenemos desde hace años. ¿Cómo es posible que un hospital se haya vuelto un botadero de basura?”, comentó el denunciante, que prefirió mantener su nombre en reserva.

El ciudadano además cuestionó la actitud de los propios vecinos, quienes contribuyen con el arrojo de basura en la vía pública.

“¿De qué sirve que la municipalidad se lleve el gran montículo de basura cada vez que se acumula o cuando no haya espacio para más, si la mala gente va a seguir y seguir contaminando este lugar?. Es más, queman la basura cuando ya no hay espacio. Y cuando uno llama al serenazgo, le responden que no hay unidades”, comentó.

Ante ello, el ciudadano solicitó que se tome en cuenta su pedido y que se limpien las calles del distrito.

“Hago un llamado al Ministerio de Salud ya que la Municipalidad no ha hecho absolutamente nada.

