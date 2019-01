Piden ayuda para salvar vida de mascota [VIDEO]

Por intermedio de las redes sociales, una ciudadana identificada como Ruth Salguedo solicitó ayuda para su mascota, quien tras un golpe ha perdido la movilidad de las patas traseras, por lo que no puede caminar.

Salguedo manifestó que su familia no cuenta con los medios económicos para poder costear los tratamientos y operación de la mascota, por lo que espera que las personas puedan brindarle alguna ayuda y así Jack se pueda salvar.

“Mi desesperación por encontrar ayuda es única para mí y mi familia por eso mismo ruego a ustedes para socorrer a mi hijito de 4 patas que es un chihuahua, su nombre es Jack, tiene 1 año 11 meses y por casualidad del destino fue lastimado y se encuentra muy delicado de salud. No puede mover sus patas traseras y el dolor que siente es muy grande. Lo estuve llevando a un veterinario, pero solo le aplican apoyas para calmar el dolor y me mandan una radiografía de columna lumbar y sacro que no puedo realizarla por no contar con los medios económicos suficientes para pagarla. Asimismo, ha dicho que es necesaria una intervención quirúrgica y que solo la clínica veterinaria de Pancho Cavero es la que ve estos casos por contar con neurocirujanos. Es una situación muy lamentable y penosa para mí”, manifestó Salguedo a través de Facebook.

Los dueños de la mascota afirmaron que se encuentran mortificados al verla en mal estado de salud. Por ello, están dispuestos a realizar trabajar sin remuneración para la persona que los pueda ayudar con la operación.

“Mis hijos sufren demasiado, todos estamos devastados y no sabiendo a quien pedir ayuda, Espero que el doctor Pancho Cavero pueda ayudarme. Si fuera posible trabajo gratis para devolver lo que costaría todo su hospitalización y tratamiento, ya que el amor hacia él es tan grande que verlo feliz y con vida es lo único que espero”, escribió la ciudadana.

Si usted cuenta con alguna información sobre alguna veterinaria o sobre alguien que pueda ayudar con la operación de Jack, puede comunicarse con Ruth al 986 558 568.

