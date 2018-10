Día del anticucho: ¿Puedes comer este platillo si estás a dieta?

Los anticuchos se ubican entre las siete maravillas gastronómicas del Perú. El olor y sabor de este plato bandera estimula nuestros sentidos.

De acuerdo con la nutricionista Claudia Agüero, si podemos comer anticucho si estamos a dieta, porque contiene hierro hemínico , indispensable para el desarrollo neuronal de los niños y la buena oxigenación del cerebro al momento de hacer ejercicio. “Si te falta oxígeno no rendirás en tu entrenamiento y tu músculo no hipertrofiará”, indicó.

La forma tradicional en que se sirve, hace que podamos comerlos sin remordimientos 1 a 2 veces por semana.

“Papa, un poquito de choclo y los dos palitos de anticuchos tienen aproximadamente entre 400 y 500 calorías, una cantidad bastante baja para representar el almuerzo. Esta combinación tranquilamente puede ocupar la cena”, precisó.

De acuerdo con Claudia Agüero, las proteínas que posee son de alto valor biológico que permite una utilización total en tu cuerpo, te brinda vitamina K que permite una buena cicatrización, vitamina D, esencial para el fortalecimiento de la masa ósea y cartílago. Y vitamina E, recursos de antioxidantes en el cuerpo.

Otro punto a favor, según la experta, es el aderezo. El ají panca que da color a los anticuchos, es un pigmento natural que no daña la mucosa del estómago, es decir, las personas con gastritis podrían consumirlo”, aclaró la especialista.

“La papa que acompaña el plato brinda carbohidratos lentos que no aumentan la glucosa en sangre de golpe y nos da vitaminas. Asimismo, el choclo que acompaña el plato nos da fibra y zinc que aumenta el sistema inmunológico. Así que hoy come anticucho y no comida rápida”.

