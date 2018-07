La lucha libre olímpica o lucha olímpica es un deporte – bastante rudo – en el que dos luchadores se enfrentan utilizando todos los recursos que tengan, combinándolos en llaves y técnicas, con el único objetivo de tumbar al oponente y someterlo contra el suelo para ganar.

En el Perú, desde hace más de una década, hay una representante en este deporte que deja en alto el nombre del país. Medalla de plata el 2000, Medalla de Oro en el último Sudamericano en Cochamba 2018, Campeona Sudamericana en Buenos aires, Bronce en los Juegos Panamericanos Toronto 2015, la única peruana clasificada en Lucha a Río 2016 y muchísimas medallas más. Ella es Yanet Sovero Niño.

Historia

Su papá es de Cerro de Pasco y su mamá, de Piura. El frío de Cerro de Pasco y el calor de Piura se juntaron para formar una familia en Lima. Yanet nació y creció entre Comas y Carabayllo, en Lima, bajo la rectitud y autoritarismo de su padre y la sumisión y dedicación de su madre.

En la familia Sovero Niño el deporte siempre estuvo presente, como castigo y rutina diaria el señor Alfonso Sovero despertaba a las cinco de la mañana a Yanet y sus hermanos para que salgan a correr, para que realicen ranas, planchas, polichinelas y demás ejercicios físicos, sobre todo cuando no obedecían las estrictas reglas del papá.

Descubrimiento

Gracias a esto Yanet y sus hermanos desarrollaron una gran capacidad física. Tanto así que postularon a la Policía Nacional. En la escuela, Yanet, cuenta que era la única de la clase que podía saltar el taburete completo, era la que llegaba primera en las carreras de velocidad y resistencia y la única que hacía lanzamiento de bala; en otras palabras, una atleta desde pequeña.

Yanet, hija número siete de los diez hijos Sovero Niño, tenía una hermana policía que practicaba lucha. Después de postular y no ingresar a la Policía Nacional, su hermana la invita a un entrenamiento de lucha y fue entonces cuando su vida cambió. Un día, cuando tenía 17 años, Yanet le pide permiso a su padre para ir a la Videna y, como nunca, este aceptó.

Primera medalla

Para sorpresa de todos, Yanet, una chica de 17 años que nunca había practicado ningún deporte, terminó el exigente entrenamiento completo de la clase; desde aquel día – un 13 de junio del 2000 – practicó todos los días sin falta, con la misma disciplina que salía a correr a las 5 de la mañana con sus hermanos. “Desde el primer día siempre fui la primera en llegar a la clase, puntual, y la última en irme” nos cuenta Yanet sonriente cuando recuerda sus inicios en la lucha.

Tan solo a los 19 años, después de mudarse a casa de una hermana mayor ya que tenía problemas con su papá porque la “apoyaba un día y al otro ya no quería que vaya”, Yanet consiguió clasificar a su primer torneo internacional. Es más, logró su primera medalla de plata en un Panamericano de mayores.

Luego de pasar por una para en su carrera deportiva por problemas internos de la federación, Yanet decide terminar su carrera universitaria.

“Cuando estudiaba Educación Física sacaba muy buenas notas” dice Yanet, quien se preparó, postuló e ingresó a la Universidad Nacional Federico Villareal para estudiar Educación Física.

Cuando Yanet estaba terminando la carrera profesional decide junto a su esposo tener su primer hijo, Diego. Hoy Diego tiene 7 años y es su principal motivación para seguir adelante.

Soporte familiar

Al preguntarle si ella también le brinda a su hijo la educación rígida y estricta que recibió de su papá, nos cuenta que en el tiempo que estuvo retirada se dedicó de lleno a su hijo y que lo llevaba a él y a sus sobrinos a la temporada de verano del IPD para que hagan deporte, cuenta que a veces lo manda a hacer abdominales con ella ya que, como ella dice: “no soporto ver a mi hijo que esté tanto tiempo con la televisión o el celular”.

La Lucha Olímpica

La lucha olímpica es un deporte de contacto que requiere bastante esfuerzo físico, es cierto, pero también requiere de una importante agilidad mental, sobre todo en los momentos más complicados.

En el aspecto físico y técnico, Yanet se considera una luchadora que utiliza bastante las piernas, es considerada una de las luchadoras más veloces a la hora de atacar al oponente, pero ella se siente lenta.

Yanet se declara hábil mentalmente, ella considera que cuenta con una respetable agilidad mental, que tiene una gran capacidad para resolver con llaves y técnicas momentos complicados con bastante rapidez. Pero como en la vida nada es perfecto, Yanet tiene un defecto.

Problema de concentración

“Nunca me concentro en la lucha (risas), he perdido combates por falta de concentración, me distraigo muy rápido” Yanet admite que, a pesar de contar con un psicólogo de parte de la federación, el problema de concentración que tiene no se va. “Me enseñan muchos ejercicios de concentración, los cuales no puedo aprender porque me desconcentro ahí mismo. Lo práctico, estoy ahí practicando y practicando, pero pasa una mosca y me voy con la mosca”.

En la lucha también se gana por diferencia de 10 puntos y Yanet confiesa: “he estado ganando 10 - 1, me he desconcentrado y he perdido los combates”.

Este problema de concentración se evidencia aún más cuando la golpean. “Me pasó ahora en la final, la chica me dio la mano y vino hecha un toro y me metió un cabezazo acá (se señala el tabique), yo en ese momento con los ojos volteados no sabía qué hacer y de pronto viene el médico, me parchó la nariz porque estaba sangrando y escucho que alguien grita en la esquina del entrenador “no te chupes”; porque cuando me golpean yo normalmente me intimido”

Y es que la lucha no es para golpear, es más, está prohibido y penalizado golpear, y Yanet ha ganado combates por recibir golpes ilegales, pero en ocasiones estos golpes lejos de favorecer, la perjudican ya que la desconcentran. “No estoy acostumbrada a que me golpeen, no me gusta golpear tampoco, no sé golpear.”

Sin embargo, al parecer algo ha cambiado en ella, ya que recuerda que en la última competencia se ha estado concentrando muy bien. “Estoy analizándolo para volver a repetir la rutina y no desconcentrarme rápido.”

Panamericanos Lima 2019

Con miras a futuro Yanet declara que tiene “las mejores expectativas en Lima 2019”, además espera superar la medalla de bronce que obtuvo en Toronto, que su deseo es “consagrarme en Tokio y después de eso retirarme porque la edad ya no me permite porque las lesiones se agravan.”

Ella fue testigo de la fundación de la categoría femenina de lucha olímpica en el Perú, fue testigo de cómo ha ido evolucionando y mejorando la federación. Además, es una de las atletas que más exige trabajo de bases, formación y selección de deportistas jóvenes. Al ser consultada por si le gustaría trabajar en la federación luego de su retiro, Yanet respondió que no lo ha pensado pero lo que sí le gustaría hacer es enseñar lucha. También le gustaría ser asistente de selección o trabajar en un colegio con alumnos de lugares difíciles para vivir. “Pero lo que más me interesa es servir como base de creación de luchadores”.

Así es Yanet, humilde, bastante alegre y consciente de la realidad en la que se encuentra, carismática y segura, una mujer disciplinada que desde pequeña no se dejó vencer por los problemas y siempre salió adelante a base de esfuerzo y lucha, quizá por eso destacó tanto y tan rápido en la lucha olímpica, porque venía luchando desde pequeña. Una mujer profesional, madre, deportista, campeona, luchadora.

(Texto y fotos enviados por Kenni Romero, Brandon Tavara, Fernando Marca, Cinthia Tapia mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).