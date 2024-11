Junta de Fiscales Supremos elige hoy fiscal de la Nación titular

La Junta de Fiscales Supremos, integrada por los fiscales supremos Juan Carlos Villena Campana, Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera y Delia Espinoza Valenzuela, elegirán este viernes, 18 de octubre a un fiscal de la Nación titular, en reemplazo de la destituida Patricia Benavides Vargas, para un periodo de tres años: octubre 2024 - octubre 2027.

El fiscal supremo Villena Campana, actual fiscal de la Nación interino, busca ser ratificado como titular de la institución y Delia Espinoza, de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, en busca de la oportunidad que se le negó en junio de 2022.

Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ávalos Rivera también pueden ser elegidos, no tienen ningún impedimento legal, pero han descartado su postulación para dar oportunidad a sus colegas de dirigir la institución, en un momento critico para el sistema judicial y fiscal por las reformas penales que viene realizando el Congreso de la República

Tal como estaba previsto, la Junta de Fiscales Supremos comenzó la reunión a las 9:30 de la mañana. El miércoles último, el doctor Villena convocó a la reunión para elegir al fiscal de la Nación, luego que la Junta Nacional de Justicia le comunicó la destitución de Patricia Benavides como fiscal suprema titular, con lo cual la fiscalía de la Nación quedo vacante de forma permanente.

El 2 de octubre de 2024, la JNJ confirmó por unanimidad la decisión, que tomó en mayo último, de destituir a Benavides como fiscal suprema titular, por cuatro faltas graves de inconducta funcional en su desempeño como fiscal de la Nación, entre julio y octubre de 2022.

El abogado de Benavides, Jorge del Castillo ha señalado que todavía no se debería proceder a la elección, pues todavía hay una impugnación de nulidad pendiente de la fiscal suprema destituida.

Eso es real, pero no impide la elección, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público, pues no hay fecha cierta para que se resuelva el pedido de nulidad de Benavides. Además, luego pueden presentar otros recursos al Poder Judicial, Tribunal Constitucional y la jurisdiccional internacional y no hay manera que la Fiscalía de la Nación permanezca con un autoridad interina por tanto tiempo.

También se ha cuestionado la participación de la fiscal Zoraida Ávalos, pero ella está oficial y legalmente incorporada al día de hoy y no hay forma que no participe y vote por una eventualidad futura, que puede o no darse.

La doctora Ávalos Rivera se reincorporó al Ministerio Público por una sentencia de Amparo de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, del 21 de abril de 2024. Esa sentencia anuló la inhabilitación de cinco años que le impuso el Congreso. La Procuraduría apeló. El caso está pendiente de resolverse en la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia.

En busca de consenso y unidad

Según ha trascendido en las últimas horas, cada uno de los dos candidatos tiene el apoyo de un fiscal supremo. Es decir hay un empate 2-2 por la fiscalía de la Nación. En este caso, Villena puede hacer valer su condición de fiscal de la Nación interino para ejercer voto dirimente, que sería lógicamente a su favor.

Sin embargo, los cuatro fiscales supremos no quieren llegar a esa situación por lo que se vienen realizando conversaciones para decidir por consenso o unanimidad que evite una confrontación interna que termine por debilitar la institución.

Una posibilidad es un acuerdo entre los dos candidatos para que uno de ellos sea elegido hoy y el otro espere hasta el 2027. El problema es que para ese año es posible que la Junta de Fiscales Supremos tenga otra composición. Todavía hay dos vacantes de fiscal supremo titular que la Junta Nacional de Justicia no ha convocado a concurso público.

El fiscal de la Nación se elige por tres años, con posibilidad de una reelección por otros dos años. En el caso de Villena, el tiempo como fiscal interino no cuenta. Si hoy es elegido fiscal de la Nación, el 2027 puede buscar una reelección por otros dos años, para permanecer al frente del Ministerio Público hasta el 2029.

Delia Espinoza

Entre los fiscales superiores y provinciales que, aunque no participan ni votan en la Junta de Fiscales Supremos, sí pueden influir en la decisión, Delia Espinoza Valenzuela es la que genera mayor confianza para dirigir la institución.

Desde la fiscalía suprema especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos tiene a su cargo la investigación a los presuntos actos ilícitos realizados por Benavides Vargas, caso en el que están incluidos varios congresistas, jueces, fiscales y abogados.

Esta es una investigación que debió realizar el fiscal de la Nación Interino, pero él declinó al ser mencionado por el aspirante a colaborador eficaz Jaime Villanueva. Una situación que hoy tiene a Espinoza en una buena posición de cara a sus colegas superiores y provisionales, pues conoce de primera mano los problemas que genera el afán reformista y avasallador el Congreso.

Además, persiste la idea de que el 2023 la que debió ser elegida fiscal de la Nación fue Espinoza, si es que la Junta Nacional de Justicia no se hubiera parcializado y decidido encumbrar a Patricia Benavides.

Juan Carlos Villena

El fiscal de la Nación interino es muy parco con sus colegas. Eso hace que lo ven muy distante o muy soberbio. Además, comentan, tomó decisiones y acciones que no habría consultado con los fiscales supremos titulares en el manejo del Ministerio Público y en la manera de enfrentar las fuerzas políticas.

El tuit del antes mencionado congresista de Fuerza Popular dirigido contra Zoraida Ávalos es interpretado a favor de la continuidad de Villena. Eso termina debilitando su postura en el frente interno, aunque no sea real.

A su favor, Juan Carlos Villena muestra haber puesto orden administrativo y jurisdiccional tras el caos generado por Benavides, a la vez que ha impulsado diversas denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte y congresistas.