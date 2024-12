Licencia de conducir en Estados Unidos: estas personas no podrán obtener su Real ID en 2025

La Real ID se convertirá en un requisito indispensable en Estados Unidos a partir de 2025 para abordar vuelos domésticos y acceder a instalaciones federales. Esta identificación especial, que mejora la seguridad y autenticidad de las licencias de conducir, exige cumplir con requisitos más estrictos que una licencia estándar.

Sin embargo, no todas las personas que residen en Estados Unidos podrán obtener su Real ID. Las restricciones afectan principalmente a grupos que no cumplen ciertas condiciones necesarias. A continuación, exploraremos quiénes no son elegibles y cómo puedes tramitarla correctamente.

¿Quiénes no podrán obtener su Real ID en 2025?

USCIS y los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) en Estados Unidos establecieron criterios claros sobre las personas que no califican para recibir esta identificación federal. Estos son los casos principales:

Personas sin estatus migratorio legal : Los inmigrantes que no cuentan con documentación válida para residir en Estados Unidos no son elegibles para obtener la Real ID. Esto incluye a quienes se encuentran indocumentados o en procesos migratorios pendientes.

: Los inmigrantes que no cuentan con documentación válida para residir en Estados Unidos no son elegibles para obtener la Real ID. Esto incluye a quienes se encuentran indocumentados o en procesos migratorios pendientes. Residentes sin una dirección permanente : Tener un domicilio fijo es un requisito fundamental. Quienes no puedan demostrar residencia permanente, como las personas sin hogar o en situaciones de movilidad constante, no podrán tramitar esta identificación.

: Tener un domicilio fijo es un requisito fundamental. Quienes no puedan demostrar residencia permanente, como las personas sin hogar o en situaciones de movilidad constante, no podrán tramitar esta identificación. Falta de documentos básicos : La ausencia de documentos esenciales, como el acta de nacimiento o el número de Seguro Social, también puede impedir que una persona obtenga su Real ID.

: La ausencia de documentos esenciales, como el acta de nacimiento o el número de Seguro Social, también puede impedir que una persona obtenga su Real ID. Individuos con problemas legales no resueltos: Algunas personas con antecedentes legales pendientes, como multas no pagadas o trámites migratorios en proceso, podrían enfrentar dificultades para cumplir con los requisitos del DMV.

No todos los residentes podrán obtener la Real ID. Foto: KOKH

¿Cómo obtener la Real ID en Estados Unidos?

Para las personas que cumplen con los requisitos establecidos, obtener la Real ID es un proceso relativamente sencillo si se sigue la guía correcta. Estos son los pasos básicos:

Consulta los requisitos de tu estado : Aunque los criterios generales son similares, cada estado en Estados Unidos puede tener particularidades. Asegúrate de revisar los requisitos específicos en el DMV local de tu estado.

: Aunque los criterios generales son similares, cada estado en Estados Unidos puede tener particularidades. Asegúrate de revisar los requisitos específicos en el DMV local de tu estado. Prepara los documentos necesarios : Los documentos esenciales incluyen tu acta de nacimiento, comprobante de residencia (como una factura de servicios públicos) y tu número de Seguro Social. Verifica que todos estén actualizados y en buen estado.

: Los documentos esenciales incluyen tu acta de nacimiento, comprobante de residencia (como una factura de servicios públicos) y tu número de Seguro Social. Verifica que todos estén actualizados y en buen estado. Agenda una cita en el DMV : Muchos estados exigen que los solicitantes programen una cita para evitar largas filas. En algunos casos, el trámite inicial puede iniciarse en línea.

: Muchos estados exigen que los solicitantes programen una cita para evitar largas filas. En algunos casos, el trámite inicial puede iniciarse en línea. Realiza el pago correspondiente: El costo de la Real ID varía según el estado, por lo que es importante verificar las tarifas en tu DMV local. Este pago cubre el procesamiento y emisión del documento.

¿Por qué es importante obtener la Real ID en Estados Unidos?

A partir de mayo de 2025, la Real ID será obligatoria para acceder a varios servicios federales y realizar actividades importantes, como abordar vuelos domésticos en Estados Unidos. Esto significa que quienes no la posean deberán presentar un pasaporte u otro documento válido para realizar estas actividades.

Aunque la Real ID no reemplaza otros documentos de identificación, como el pasaporte, su implementación refuerza la seguridad en el país y garantiza un control más riguroso sobre los trámites relacionados con la identidad.

Si bien muchas personas ya cuentan con su Real ID, es fundamental que quienes aún no lo han hecho comiencen a prepararse. Evitar los contratiempos de último momento será clave para cumplir con los nuevos requisitos federales.