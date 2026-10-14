Patricia Iturregui sobre las sesiones de Constitución: “[están] mal organizadas, poco transparentes, no ha habido balance de posturas”

Patricia Iturregui sobre las sesiones de Constitución: “[están] mal organizadas, poco transparentes, no ha habido balance de posturas” Foto: Congreso

La senadora de del partido del Buen Gobierno, Patricia Iturregui, cuestionó el trabajo que viene realizando la Comisión de Constitución en torno al debate para la delegación de facultades al Ejecutivo.

La parlamentaria señaló que las sesiones de este grupo parlamentario "[están] mal organizadas, poco transparentes, no ha habido balance de posturas" y alertó sobre cómo las convocatorias con agendas de última hora afectan el debate del proyecto.

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El pronunciamiento de la legisladora responde a la decisión de la mesa directiva, presidida por Carlos Mesía, de acelerar el trámite para votar el informe final este jueves y llevarlo al pleno del Senado el próximo lunes.

Pese a que la oposición exigió fijar de forma previa los límites de la Cámara Alta para modificar el texto enviado por la Cámara de Diputados y evitar la desnaturalización del proyecto original, la comisión prefirió evitar esa discusión y avanzar directo a la votación.

Frente a esta situación, Iturregui también cuestionó que, aunque la comisión cuenta con un comité consultivo integrado por 6 constitucionalistas que hicieron llegar sus opiniones por escrito, únicamente se convocó para intervenir de manera presencial al expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma.

"Nosotros tenemos un comité consultivo de constitucionalistas y solamente ha venido el doctor García Toma", manifestó.

Asimismo, la senadora cuestionó la desorganización con la que se fijan los temas y citaciones dentro del grupo de trabajo."Hemos tenido unas agendas de última hora donde se ha invitado a ministros sin consultar previamente (…) hay que tener más transparencia en lo que se hace". En esa línea, agregó que hoy a las 4 de la tarde se va a reanudar la sesión, a pesar de que aún no cuentan con el texto que se va a discutir.

Iturregui también respaldó su postura sobre los límites en las modificaciones del Senado al dictamen de Diputados con lo declarado por el constitucionalista Domingo García Belaunde en medios, quien señaló "que no se puede agregar más temas a lo que se está decidiendo" ni reinterpretar el artículo 25A del reglamento.

Sin acuerdo sobre la desnaturalización del texto, se votará dictamen este jueves

El presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, señaló que se votaría este jueves el dictamen que delega facultades al Ejecutivo, dejando de lado el debate sobre los límites del Senado frente al texto enviado por los diputados.

Ante los reclamos de la oposición por definir qué constituye una "desnaturalización" del proyecto original, Mesía argumentó que analizar la norma sin un dictamen es imposible y llevó la discusión al pleno.

"En la praxis, cuando aparezca el dictamen de la comisión y el momento que tengamos que debatir en el pleno del Senado, ahí ustedes van a decir si se desnaturalizó o no", sostuvo, indicando además que "el lunes se debate en el pleno lo que el día jueves aprobará la comisión".

Frente a ello, las senadoras de Del Buen Gobierno, Patricia Iturregui y Susana Matute, exigieron una delimitación para evitar modificaciones inconstitucionales que conviertan al Senado en un órgano unicameral.

Iturregui manifestó que se busca regular las atribuciones de la Cámara Alta interpretando los artículos 25A y 142A del Reglamento. "Si no se define hasta dónde llega la capacidad de modificar del Senado, entonces en los hechos los votos son los que definen la discusión y eso no es constitucionalmente aceptable", advirtió.

Por su parte, la senadora Susana Matute ratificó la preocupación de la bancada por la falta de un marco legal claro que precise qué cambios se le puede hacer al texto enviado por la Cámara Baja.

"Nos sigue preocupando un par de preguntas con relación a cómo resolver el tema de añadir, modificar o incrementar cosas que puedan desnaturalizar la propuesta que viene desde Diputados si legalmente ni la Constitución ni nuestro Reglamento nos permite tomar decisión sobre eso".