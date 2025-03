RMP sobre supuestas firmas falsificadas de Dina Boluarte en decretos supremos: "Es una falta inconstitucional"

Rosa María Palacios, en 'Sin guion', se refirió a Patricia Muriano, exasistenta de la presidenta Dina Boluarte, quien confirmó ante la Fiscalía que al menos tres decretos supremos habrían sido publicados en el diario oficial El Peruano, pero con la firma falsificada de la mandataria. Durante la audiencia del miércoles 26 de marzo, Muriano señaló que estos documentos se emitieron mientras Boluarte se encontraba en recuperación tras someterse a cinco cirugías estéticas en junio de 2023, de acuerdo con lo señalado por H13.

"Este es un hecho del cual se había especulado el año pasado, pero esta vez es el testigo directo de los acontecimientos que de viva voz ante la Fiscalía manifiesta y dice que tres decretos supremos publicados en el Diario El Peruano llevan una firma falsificada porque ella no estaba en capacidad de poder firmar. Obviamente, hay que ubicar esos decretos, hacer peritaje a las firmas y escuchar el testimonio del ex primer ministro, Alberto Otárola o del personal de secretaría, es un hecho muy grave", sostuvo la abogada.

Asimismo, Palacios, se refirió a lo difundido en un video de TikTok de la congresista fujimorista Vivian Olivos, en el que se observa a Keiko Fujimori participando en un evento en Huacho, promoviendo a la organización política fujimorista. En lugar de centrarse en labores de fiscalización y atención a la ciudadanía durante su semana de representación, Olivos aparece en primera fila en la presentación del libro sobre el exdirector Alberto Fujimori, mientras la lideresa fujimorista pronuncia un discurso en el que reafirma el legado de su padre dentro del partido.

"La semana pasada en Cajamarca se vistió, y ayer estuvo con la congresista Vivian Olivos y la congresista está en semana de representación y no puede hacer campaña política para la señora Keiko en Huacho para promocionar su partido", señaló.

Fuerza Popular y Renovación Popular atacaron a la fiscal Delia Espinoza

Rosa María habla de los comunicados publicados tras la investigación que inició el Ministerio Público contra los partidos políticos Fuerza Popular y País Para todos por presuntas conductas antidemocráticos, el fujimorismo y su aliado Renovación Popular lanzaron ataques contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

"Tienen tremendo rabo de paja, ¿quién les manda a patrocinar grupos de acoso callejero? Si los apadrinan, esos grupos no son parte de una democracia, el acoso callejero es la antítesis de la democracia. En Alemania está prohibido por el infausto recordatorio de las camisas pardas. Sus prácticas son violentas, hay métodos vedados, no es todo vale, cuando son auspiciados por partidos políticos y son llevados a Fiscalía y ahí sí no le gusta", concluyó.