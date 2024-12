Sada Goray: Darwin Espinoza y Los Niños recibieron coima de S/50 mil para que voten contra vacancia de Pedro Castillo

El caso de Sada Goray, empresaria involucrada en un entramado de corrupción que salpicó a los más altos niveles del gobierno de Pedro Castillo, ha tomado un nuevo giro. En una reveladora entrevista con Cuarto Poder, Goray asegura que congresistas, entre ellos Darwin Espinoza y los denominados "Niños", habrían recibido coimas de hasta S/50.000 por voto para evitar la vacancia presidencial de Castillo. Según sus declaraciones, el dinero habría sido gestionado por Salatiel Marrufo, exasesor del Ministerio de Vivienda, quien operaba como intermediario entre el Ejecutivo y el Congreso, con la supuesta aprobación del entonces presidente.

Estas confesiones no solo detallan el modus operandi de la corrupción, sino que también implican a otros actores clave, incluidos funcionarios de alto rango y personajes cercanos al Gobierno de entonces. Goray, quien cumplió prisión preventiva en el penal de Chorrillos y perdió su condición de colaboradora eficaz, asegura tener más información sobre pagos ilícitos que alcanzarían cifras millonarias.

Pedro Castillo era llamado el '23'

"Cuando yo le cuento a la fiscalía, les digo: 'mire, me está pasando esto'. Les digo, yo les voy a contar lo que Salatiel Marrufo me ha contado. Yo no puedo corroborar qué pasó, lo que Salatiel Marrufo hizo hacia afuera, no lo sé. Ellos me pedían que recuerde todo lo que tenga que ver con el presidente, eso he contado, conté que al presidente le decían el '23'. Debía pagar la planilla de la familia del presidente. Salatiel no llamaba a Pedro Castillo por su nombre, sino que hacía referencia a él como el '23'", declaró Goray.

Asimismo, reveló que Marrufo un día le pidió prestado dinero alegando que estaban haciendo "una bolsa para pagar a los congresistas". "Nunca he estado metida en política, no se me hacía lógico que a los congresistas les pagaran para que voten de una forma u otra. Pero después me di cuenta de que era

verdad porque a los dos días se votó para la vacancia de Pedro Castillo y los congresistas votaron en contra. 50 mil soles para cada congresista que estuviese dispuesto a canjear su voto por dinero”, relató la empresaria.

En dicha confesión, Sada menciona a Darwin Espinoza y a los congresistas llamados 'Niños', pero también hace referencia a la primera dama, Lilia Paredes, precisando: "Está preocupada porque quiere que sí o sí se solucione el tema de Canta Gallo, a ver si puedes mandar, tú que eres especialista en la vivienda social, a ver cómo se pueden construir sus casas de la gente de Canta Gallo".

Al parecer, la corrupción dentro del Ministerio de Vivienda estaría orquestada por la esposa del expresidente Pedro Castillo, en donde se pagó millonarias sumas de dinero. La historia de revelaciones de la empresaria aún comienza y asegura que tiene más información y pruebas por entregar a la Fiscalía.