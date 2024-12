La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, declaró en una entrevista a Punto Final que la sentencia a favor de la liberación de Juan Rivero Lazo no tendría injerencia en la sentencia del condenado del régimen fujimorista, Vladimiro Montesinos, debido a que "las causales invocadas por el general Lazo son muy distintas a las que podría invocar Montesinos".

"No tiene relación alguna, porque las causales que ha invocado el general Lazo son muy distintas a las que podría invocar Vladimiro Montesinos. Son los años que estuvo en la cárcel militar, el Estado no ha computarizado esos años (5 años), que si uno no suma lo que es ser libre de carcelería, ha superado", expresó Luz Pacheco.

Asimismo, Pacheco resaltó que Rivero Lazo estuvo privado de su libertad durante 5 años en una celda militar de máxima seguridad, por lo que se hizo una sumatoria con el tiempo que pasó en una cárcel de una penal — desde 1993 hasta 1995 y de 2001 hasta el día de hoy. En ese sentido, la titular del máximo intérprete de la Constitución declaró fundada el pedido del general que buscaba su libertad tras ser sentenciado por su vínculo con el Grupo Colina y descartó que Montesinos pueda acogerse al mismo pedido de Rivero.

"Lo que hemos hecho nosotros es decir: señores, no pueden ignorar que ha estado 5 años en la cárcel, eso hay que contabilizarlo Eso no puede decir (Vladimiro) Montesinos de modo alguno, porque ningún tribunal lo había condenado, es totalmente distinto", enfatizó.

Por otro lado, Luz Pacheco descartó que al general Juan Rivero Lazo se haya aplicado la ley N° 32181, que libera a las personas mayores de 80 años que se encuentren privadas de su libertad. Además, comentó que "tiene serias dudas" con respecto a la norma.

"Es una ley específica, no es la razón por la que se ha liberado al general Rivero. Y sí, es sumamente peligroso (...) Una cosa es la constitucionalidad de la norma y otra cosa es la pertinencia, la conveniencia, yo tengo serias dudas", culminó.