El congresista Juan Burgos informó que la Comisión de Fiscalización iniciará las indagaciones correspondientes sobre la presunta red de prostitución en el Congreso de la República, luego que el martes 17 de diciembre se confirmara el fallecimiento de la extrabajadora Andrea Vidal tras 8 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y que fue contratada por Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento.

"Sí, vamos a convocar a los miembros de la comisión en una sesión extraordinaria de manera virtual para el día viernes 20 de diciembre para poder empezar a investigar el caso", informó el presidente de la Comisión de Fiscalización en conversación con La República. Asimismo, señaló que enviarán una solicitud a la Procuraduría para que se pronuncie sobre el tema y pida a la Fiscalía comenzar las investigaciones.

"Ya hemos pedido información, inclusive, al área de Recursos Humanos del Congreso, y también vamos a presentar una solicitud a la Procuraduría para que tenga que emitir un pronunciamiento y empiece la investigación en el Ministerio Público sobre este caso", señaló Juan Burgos.

Asimismo, confirmó que se tiene previsto citar al exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Torres Saravia, cuyo perfil ya no figura en la página oficial del Congreso. Además, dentro de las indagaciones de la Comisión, también se tendrá en cuenta al secretario general de Alianza Para el Progreso, Luis Valdez.

"Esto no se da desde la legislación de Eduardo Salhuana, sino desde la época del señor Alejandro Soto. La contratación del exjefe de la Oficina Legal y Constitucional viene desde la época del señor Valdez. Él lo llevó como asesor principal cuando él ya tenía una denuncia por violación en la Fiscalía en Pacasmayo, si es que no me equivoco, y lo protegieron llevándolo al Congreso de la República como asesor del señor Valdez", manifestó Juan Burgos sobre la contratación de Torres Saravia.

Finalmente, señaló que pese a que a la Comisión de Fiscalización le negaron las facultades para ser comisión investigadora, seguirán indagando sobre el caso que involucra a la fallecida extrabajadora del Congreso y una presunta red de prostitución dentro del Parlamento. "Cuando les conviene a algunos miembros del Congreso, nos niegan (las facultades), pero nosotros vamos a indagar y llegar a la verdad", puntualizó.

El pasado 9 de diciembre, Andrea Vidal fue víctima de un atentado mientras viajaba en un taxi por aplicativo. Dos sicarios abrieron fuego contra ella y el conductor, disparando más de 40 veces. El taxista murió en el acto, mientras que Vidal fue trasladada al Hospital 2 de Mayo, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante ocho días. No obstante, el 17 de diciembre, la extrabajadora del Congreso falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Andrea Vidal, quien se desempeñó como asesora hasta septiembre de 2024 para Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Jurídica y Constitucional del Congreso, habría sido víctima de una presunta red de prostitución dentro del Congreso. Según un informe periodístico del programa "Beto a Saber", Torres habría nombrado a Vidal en su puesto a cambio de favores, entre ellos, implicaba presentar a las trabajadoras como asesoras y secretarias.