El pasado lunes, Andrea Vidal Gómez de 28 años, pidió un taxi por aplicativo en el distrito de La Victoria. Ella se encontraba sentada en la parte posterior cuando unos sicarios dispararon más 40 veces la unidad en la que estaba a bordo. Todo ocurrió en los cruces de las avenidas Santa Catalina y San Eugenio cuando, según testigos que se encontraban en el lugar y vieron los hechos, dos motos lineales interceptaron el auto en movimiento.

Los sicarios dejaron al conductor fallecido y Vidal, quien es abogada de profesión, recibió los impactos en la cabeza y brazo, por lo que fue trasladada al Hospital 2 de Mayo y se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Se presume que los delincuentes utilizaron armas de largo alcance para cometer su crimen y el Ministerio Público se encuentra investigando los hechos.

Jefe de la Oficina Legal del Congreso estaría detrás del crimen contra Vidal

Según el programa 'Beto a saber', este ataque habría sido orquestado por Jorge Torres Saravia, actual jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso y mano derecha del gobernador regional de La Libertad, César Acuña. Vidal trabajó como asesora en la oficina de Torres hasta el pasado mes de septiembre y recibía un sueldo de 10 mil soles. De acuerdo con el programa periodístico, él la colocó en ese puesto a cambio de unos 'favores' que consistían en que Torres buscaría mujeres que ejerzan de trabajadoras sexuales dentro del Parlamento y Vidal era quien se encargaría de hacerlas pasar como 'asesoras y secretarias'.

“Yo no las contrato directamente. Lo hace recursos humanos. Conozco algunas. Con una he trabajado en un despacho y a las demás recién las he conocido”, declaró Jorge Torres Saravia al programa en mención. Este presunto negocio habría funcionado hasta que ellos pelearon, hace 3 meses, entonces Vidal fue retirada de su cargo.