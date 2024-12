La minera peruana Alpayana anunció su intención de lanzar una oferta pública no solicitada en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) para adquirir hasta el 100% de las acciones comunes de Sierra Metals por un monto total de C$ 179 millones (dólares canadienses). Esta sería la primera vez que una empresa peruana realiza una oferta pública de control no solicitada en el extranjero, marcando un hito en la expansión internacional de Alpayana.

Sierra Metals, una compañía minera canadiense con operaciones de cobre y zinc en México y Perú, enfrenta retos financieros, incluyendo un cuestionado préstamo de US$ 60 millones de su subsidiaria Minera Corona en Perú. Con esta oferta, Alpayana busca una transacción directa y transparente dirigida a los accionistas, respaldada por su posición sólida: ingresos anuales superiores a US$ 500 millones y cero deuda.

¿Qué implica la oferta de Alpayana?

La oferta tiene un valor de C$ 0,85 por acción y está sujeta a diversas condiciones, como la emisión de una opinión limpia por parte de PwC sobre los estados financieros de 2024. Además, tras el cierre de la operación, se espera una auditoría integral de Deloitte y KPMG. Aunque requiere aprobaciones regulatorias en Canadá, México y Perú, no está condicionada a financiamiento, lo que refuerza su viabilidad.

Alpayana ya había mostrado interés previo en Sierra Metals con una oferta indicativa no revelada al público, que fue retirada tras el aumento del precio de las acciones. Este historial y los desafíos financieros de Sierra Metals son factores clave que motivaron esta nueva propuesta pública.

¿Cómo se estructura la operación?

El asesor financiero exclusivo de Alpayana en esta transacción es LXG Capital, mientras que su equipo legal incluye a McCarthy Tétrault en Canadá, Estudio Rebaza en Perú y Bufete Creel en México. Con este soporte, Alpayana refuerza su intención de garantizar una operación transparente y enfocada en generar valor para los accionistas de Sierra Metals.

Además, la oferta refleja el enfoque de Alpayana en el impacto social positivo en los Andes, una parte integral de su misión como empresa minera responsable. De concretarse, esta transacción consolidaría su posición como un jugador clave en la minería internacional.

¿Qué es Alpayana?

Alpayana, que significa 'devolver a la tierra', es un grupo minero peruano dedicado a promover una minería sostenible y responsable. Anteriormente conocida como Compañía Minera Casapalca S.A., la empresa ha experimentado un proceso de transformación y expansión en los últimos años.

La compañía opera principalmente en minería subterránea, produciendo concentrados de zinc, plomo y cobre. Actualmente, gestiona cuatro unidades mineras: Americana, Yauliyacu, Iscaycruz y Morococha. Además, ha adquirido otras operaciones, como la de Los Quenuales, con el objetivo de consolidarse como un grupo minero referente en la región.

La empresa también ha sido reconocida por sus esfuerzos en responsabilidad ambiental, obteniendo dos reconocimientos en el programa 'Huella de Carbono Perú' en 2022 y 2023 del Ministerio del Ambiente y trabajando en la medición de la huella hídrica de la Unidad Minera Americana para obtener la Certificación Azul de la Autoridad Nacional del Agua.