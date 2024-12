A través de un live en Facebook, el Grupo 5 se pronunció sobre la denuncia que enfrenta Thony Valencia luego de que su expareja Laura Zurita lo acusara de no reconocer a su hijo ni ocuparse emocional ni económicamente de él. La agrupación confirmó que sacaron de la banda al cantante y que estos hechos los tomaron por sorpresa.

Después de mantener silencio por varios días, el Grupo 5 reveló que decidieron despedir a Thony Valencia de la banda luego de que su expareja Laura Zurita afirmara que el cantante se niega a reconocer a su hijo de 2 meses. Además de no pasarle manutención ni darle tiempo de calidad al menor.

"Durante la semana han pasado cosas. El tema de Thony es delicado, delicadisimo y nos tomó por sorpresa. Nos enteramos y tuvimos que llamar a Thony para informarle que estaba siendo separado del Grupo 5. Esperamos y exigimos que regularice estos temas. También comentarles que en todos estos años que tenemos a cargo del Grupo 5, estos temas de familia son prioridad para nosotros porque tenemos a cargo a muchas familias en nuestras empresas", aseveró la agrupación en un live en Facebook.

La agrupación de Monsefú hizo énfasis en que la familia es primordial para los valores del Grupo 5, por lo que esta no sería la primera vez que tienen problemas con un integrante por estar metido en este tipo de escándalos. "Una vez llegó una orden judicial a nuestra empresa por un vocalista que tuvimos y la empresa hizo el descuento por orden judicial y le depositamos a la madre. Este vocalista, después de que le hicimos el descuento, lo que hizo fue abandonar el Grupo 5. Son cosas internas que no nos gusta divulgar, no nos gusta decir, porque no vienen al caso", agregaron.