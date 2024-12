Francis Allison, alcalde de Magdalena, es acusado de remodelar casa de fiscal Elizabeth Peralta en medio de investigación

El alcalde de Magdalena y militante del partido Alianza para el Progreso (APP), Francis Allison, fue acusado de haber colaborado en la remodelación de la vivienda de la fiscal Elizabeth Peralta, quien está siendo investigada por presunto tráfico de influencias en el marco del caso Andrés Hurtado 'Chibolín'. Según el programa 'Contracorriente', el apoyo habría sido brindado por Allison a cambio de que se archive una denuncia por lavado de activos presentada en su contra.

Al respecto, el burgomaestre admitió mantener una relación de amistad con la fiscal investigada, pero negó cualquier implicancia en la colusión atribuida, así como en los delitos por los que se investiga a Peralta: "Sí, por supuesto que conozco a Elizabeth (Peralta). Somos abogados de la misma facultad de Derecho. Tenemos una amistad, como la tengo con todas las personas que estudiaron conmigo en mi promoción de la (Universidad) San Martín, del doctorado y con toda mi gente. (…) Conozco la casa de la doctora (…). ¿Cuál sería la relevancia?", señaló.

Al ser consultado sobre su presunta participación en la remodelación de la vivienda a cambio del apoyo correspondiente en su proceso judicial, Allison negó haber colaborado con ese propósito: "Primero, ¿de qué remodelación me estás hablando? (…) Yo no tengo relación alguna con lo que alguien haga o deje de hacer dentro de su casa. Me parece un poco exagerado hablar de una remodelación cuando alguien cuelga unos cuadros o arregla unas puertas. Cuando alguien remodela, tiene que enviar una carta a la municipalidad y comunicar que va a realizar una remodelación. Eso no es una remodelación (…)", declaró.

Francis Allison negó apoyo a fiscal Elizabeth Peralta a cambio de archivar denuncia en su contra

Tras la publicación de la entrevista realizada a Francis Allison, el burgomaestre de Magdalena aseguró que la denuncia carece de coherencia, ya que esta fue archivada antes de que Peralta asumiera su puesto en la fiscalía relacionada con la investigación de lavado de activos.

"Ese programa dominical no ha revelado nada, sino que ha mentido. Dice algo grave que es totalmente falso. Esa denuncia se archivó en 2015, mientras que la fiscal (Elizabeth) Peralta fue nombrada fiscal de Lavado de Activos en 2016", indicó.

En esa línea, Allison señaló que la documentación presentada por el programa dominical 'Contracorriente' como prueba de la gestión de Peralta en la Fiscalía de Lavado de Activos es 'engañosa', ya que el documento se refiere a su participación en la fiscalía de Yauyos y no en la sección de Lavado de Activos:

"Han engañado a los televidentes (...) Porque ese documento (el mostrado en el programa dominical) demuestra que ella (Elizabeth Peralta) sí fue fiscal de Yauyos, de primera instancia, y no de Lavado de Activos", señaló.

Prisión preventiva para la fiscal Elizabeth Peralta será decidida este lunes 2 de diciembre

Este lunes 2 de diciembre, el juez supremo Gustavo Álvarez Trujillo decidirá si la suspendida fiscal Elizabeth Peralta enfrentará una orden de prisión preventiva por 18 meses o continuará el proceso de investigación en libertad. Peralta está siendo investigada, junto con el exconductor de televisión Andrés Hurtado 'Chibolín' y el empresario Javier Miu Lei, por presunto tráfico de influencias relacionado con la devolución de lingotes de oro. La audiencia, programada para las 12:30 p. m., será crucial, ya que el voto del juez Álvarez Trujillo será el cuarto necesario para desempatar la votación en la Corte Suprema, actualmente dividida con tres votos a favor y tres en contra.

El caso se encuentra en empate dentro de la Corte Suprema. Por un lado, los magistrados María Altabas, Norma Carbajal y Saúl Peña Farfán apoyan imponer la prisión preventiva a Elizabeth Peralta, mientras que César San Martín, Iván Sequeros y Manuel Luján respaldan mantener el mandato de comparecencia con restricciones dictado previamente por el juez Juan Carlos Checkley. La disputa gira en torno a si existe un riesgo real de que Peralta obstruya la investigación.

Durante una audiencia previa, realizada el 20 de noviembre, la fiscal suspendida negó los cargos en su contra y acusó al Ministerio Público de maltratarla al divulgar pruebas a través de los medios. Además, solicitó una pericia caligráfica para refutar la autenticidad de los mensajes y audios presentados como evidencia.

En su momento, el abogado de Peralta, Benji Espinoza, aseguró que la justicia viene realizando una serie de acusaciones infundadas y acciones desmedidas contra su patrocinada, como el allanamiento realizado a la casa de su patrocinada. En entrevista con Rosa María Palacios para el programa 'Sin guion', Espinoza aseguró que el allanamiento vulneró los derechos de Peralta.

"La ley dice que cuando haces una diligencia tienes que llamar a un abogado, para ese momento la doctora no tenía abogado porque era una investigación secreta, tendrían que haber llamado a un defensor público y se les olvidó y pusieron ahí como que si mi cliente renunciara a la defensa y ella no firmó el acta, por eso estamos presentando una denuncia ante Fiscalía porque hay además agregados al acta", indicó.