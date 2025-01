En la madrugada del 1 de enero de 2025, un devastador incendio consumió una vivienda en la urbanización Los Naranjos, en Los Olivos, dejando como saldo la trágica muerte de Primitiva Cipriano Polo, una adulta mayor de 74 años. Las llamas fueron provocadas por un artefacto pirotécnico que ingresó a la cochera del inmueble y se extendieron rápidamente por el lugar.

Imágenes impactantes captadas por la cámara instalada en el casco de uno de los bomberos muestran el momento en que el equipo llega al lugar y se adentra en la vivienda en llamas. El interior, destruido por el fuego y cubierto de humo, dificultó enormemente las labores de rescate. Los bomberos avanzaron con cautela, extinguiendo el fuego que obstruía su camino y destruyendo partes de puertas para poder acceder a distintas áreas.

Según los vecinos, las llamas comenzaron tras la caída de un cohete en la cochera, lo que desató el incendio. "La señora no pudo salir porque estaba en el último piso y no podía moverse bien", declaró un familiar. Primitiva Cipriano Polo sufría de artrosis, lo que le impidó desplazarse rápidamente fuera del inmueble.

A pesar de los esfuerzos de los bomberos y los vecinos que observaban desde la calle, el fuego se propagó con tal magnitud que consumió casi en su totalidad la estructura de la casa. La escena capturada por el equipo de rescate muestra el arduo trabajo realizado para controlar el incendio, pero lamentablemente, no lograron llegar a tiempo para salvar a la víctima. Las llamas incluso alcanzaron algunas viviendas aledañas, causando daños menores que fueron controlados oportunamente.

Declaraciones de uno de los hijos de Primitiva Cipriano

En una reciente entrevista con La República, se reveló que la adulta mayor contaba con cinco hijos, de los cuales dos residían con ella. Este miércoles 1 de enero, se celebraba el cumpleaños de uno de sus hermanos, y Primitiva se preparaba para salir de casa y unirse a la celebración. No obstante, tras la medianoche, la mujer advirtió que un incendio había comenzado en el interior de su hogar. Actuando rápidamente, se dirigió al tercer piso del edificio con el objetivo de rescatar a sus perros.

"Al querer bajar nuevamente ya no ha podido por las llamas. Se quedó encerrado en un cuarto y ahí murió carbonizada. No pudo salir. Era una mujer que sufría de artrosis, no podía movilizarse con normalidad", indicó

"Es un dolor muy fuerte. Ver a tu madre a las 11:50 (de la noche) y a las 12:10 ver que ya estaba fallecida, es algo que no puede creer uno", concluyó.