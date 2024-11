Raúl Pérez Reyes, ministro de Transportes y Comunicaciones, justificó la inasistencia del titular de Economía y el de la presidenta Dina Boluarte a la Conferencia Anual de Ejecutivos que se desarrolló en Arequipa y en el que estuvo presente el presidente del Banco Central de Reserva (BCR) y alegó que en el ministerio nunca recibieron ninguna invitación y "uno no va donde no lo invitan".

"Y lo digo aquí, a nosotros no nos llegó ninguna invitación al ministerio para asistir al CADE, uno no va donde no lo invitan, esa es la primera regla", mencionó el titular.

Empresarios toman distancia de la presidenta Dina Boluarte

Asimismo, hizo referencia que en la exposición que iba a dar al presidenta, en caso de haber asistido, estaban planeados unas preguntas o comentarios por parte de los ejecutivos y eso no es lo que corresponde, según el ministro, por lo que cree que al estar próximos a temporadas de elecciones, algunas personas del gremio empresarial prefieren tomar distancia debido a la poca popularidad que goza el gobierno, en especial la presidenta Dina Boluarte quien cuenta con un 3% de aprobación.

"La segunda cosa es que si se plantea una invitación para la presidenta para que ella exponga, la idea es que no sea una entrevista y creo que no corresponde que hayan comentarios, por alguna razón esta vez quisieron imponer un esquema de cuestionamientos. Yo creo que como estamos entrando a épocas electorales y algunos prefieren distanciarse del gobierno porque nos ven con poca popularidad pero hay que llamar a las cosas como son y las condiciones no estaban dadas", sostuvo el ministro Pérez.

Por último, se refirió a la recienta moción de censura que dio el Congreso de la República en contra del exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, debido a no resolver adecuadamente el problema de los mineros que solicitan la ampliación del Reinfo y haber propuesto la Ley Mape que según el Parlamento no soluciona la problemática de la minería informal.

"Siempre altera el equilibrio del gabinete que un ministro sea censurado como este caso del ministro Rómulo Mucho que venía haciendo un trabajo muy importante en el sector minero, y bueno la presidenta estará en el proceso de selección de la persona que lo reemplazará", señaló.